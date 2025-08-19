内山理名、夏野菜使った手料理6品披露「どれも美味しそう」「アレンジが素敵」の声
【モデルプレス＝2025/08/19】女優の内山理名が19日、自身のInstagramストーリーズを更新。夏野菜を使用した手料理6品を公開した。
内山は「今年も元気な夏野菜を堪能してます 今回は軽井沢の農園から」とし、胡瓜やトマト、レタスが盛り付けられたフレッシュグリーンサラダ、ズッキーニとインゲン・バターコーン炒め、とうもろこし＆紫蘇つくねを公開。続く投稿では「地元足柄産野菜だよ」と添え、茄子とオクラと茗荷の味噌汁、ゴーヤと胡瓜のナムル、ツルムラサキ酢納豆を披露している。
この投稿にネット上では「どれも美味しそう」「アレンジが素敵」「新鮮な組み合わせ」「ツルムラサキあまり食べたことない」「栄養豊富」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
