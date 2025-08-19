2»ù¤ÎÊì¡¢Àõ¸«¤ì¤¤¤ÊàÂçÃÀ¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿§µ¤¤¬À¨¤¤¡×¡Ö¥µ¥¦¥Ê±üÍÍ¡×¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×
¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¿åÃå¤Ç¶õ¤ò¸«¾å¤²¡Ä
¡¡2»ù¤ÎÊì¡¢½÷Í¥¤ÎÀõ¸«¤ì¤¤¤Ê(42)¤¬ÈäÏª¤·¤¿àÂçÃÀ¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿¹¤Ç¥µ¥¦¥Ê¡£¡£À°¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹õ¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¿åÃå¤ÇÈþ¤·¤¤È©¤¬ºÝÎ©¤Ä¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£¥Ç¥Ã¥¤Ë¿²¤½¤Ù¤ê¡¢¿¿¾å¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿¹ÎÓÍá¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¡Ö¸«¾å¤²¤ì¤Ð¤³¤Î·Ê¿§¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¿§µ¤¤¬À¨¤¤¡×¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤É¤³µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥µ¥¦¥Ê±üÍÍ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Àõ¸«¤Ï2018Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢Ä¹½÷¤ò½Ð»º¡£22Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£