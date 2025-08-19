東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「リストランテ・ディ・カナレット」で提供される「スペシャルセット」を紹介していきます。

東京ディズニーシー／リストランテ・ディ・カナレット“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット

価格：5,800円

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーシー「リストランテ・ディ・カナレット」

イワシのエスカベッシュ、松の実添えトレッチェ イベリコ豚のラグーとタレッジョのトマトソース、舞茸のフリット添え牛サーロインのロースト、ベリーとバルサミコのソース または 真鯛と帆立貝のズッパ・ディ・ペッシェ（写真）洋梨とヘーゼルナッツチョコレートのケーキ

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「リストランテ・ディ・カナレット」で販売される「スペシャルセット」

前菜は、甘酸っぱい玉ねぎや松の実を添えたイワシのエスカベッシュ。

パスタは、イベリコ豚とパンチェッタの旨みをベースに、タレッジョとトマトソースが絶妙に絡み合います。

秋が旬の舞茸はフリットにしてトッピング。

メインディッシュは真鯛と帆立貝のズッパ・ディ・ペッシェ。

ミックスベリーとバルサミコ酢のソースで甘酸っぱく仕立てた牛サーロインのロースト、ベリーとバルサミコのソースへの変更も可能です。

デザートには、キャラメリゼされた洋梨とジャンドゥーヤを組み合わせた、ガトー仕立ての一皿になっています。

スペシャルパスタセット（3,800円）もご用意しています。

メインディッシュが選べて楽しい！

東京ディズニーシー／リストランテ・ディ・カナレット“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセットの紹介でした。

