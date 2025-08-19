ブラッドリー・クーパーとジジ・ハディッド、婚約間近か
順調交際が伝えられるブラッドリー・クーパー（50）とジジ・ハディッド（30）に婚約間近との噂が浮上した。「結婚と子ども」に向け、大きな一歩を踏み出すそうだ。
【写真】30歳の誕生日に、ブラッドとのキスショットを共有したジジ
RadarOnlineによると、「彼はこの数か月の間にプロポーズするかもしれません」と関係者がコメント。ブラッドリーは「ジジとの結婚や子どもを見据えています」。「2人は、それぞれの娘と、2人の間に生まれる子どもたちが、混合家族として上手くやっていく姿を思い描いています」と話す。またジジも、「信じられない程幸せな気分で、自分たちの世界に浸っている」そうだ。
2023年10月に交際が発覚した2人だが、ブラッドリーには元恋人イリーナ・シェイクとの間に8歳の娘レアが、ジジには元恋人ゼイン・マリクとの間に、9月に5歳となる娘カイがいる。母ヨランダや妹のベラら、彼女の家族も「ブラッドリーのことをとても気に入って」おり、プロポーズを「喜んでいる」そうだ。
「彼は本当に紳士的で、家族の中に溶け込んでいます。ジジとブラッドリーは共通点が多いし、彼の娘レアもカイに優しく、穏やかに接してくれる。ヨランダとベラはブラッドリーが好きですが、彼がジジに愛とリスペクトを込めて接することが一番大切だと考えています。ブラッドリーは、ジジの過去の恋人たちと全く違います。パートナーと一緒にいて、こんなに幸せそうなジジを見たことがありません」と語った。
なお今年4月に30歳の誕生日を迎えたジジは、インスタグラムにて、誕生日パーティーの様子をシェア。その中で、ブラッドリーとのキスショットを公開し、順調交際をアピールしていた。
引用：「Gigi Hadid」インスタグラム（＠gigihadid）
