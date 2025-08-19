¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢°õ¾Ý·ãÊÑ¤Î¡È¹õÈ±¡É¤¬ÏÃÂê¡Ö¹õÈ±¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Í¡Á¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡NEWS¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¤¬¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£¹õÈ±¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ê±ÛÍ´Ìé¤Îµ®½Å¤Ê¹õÈ±»Ñ
¡¡µÚÀî¸÷Çî¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë10·î´ü¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ê¤Á¡Ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ30Ê¬¡Ë¤Ë¡¢¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¤ÎÎø¿ÍÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¼ê±Û¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏËÜºî¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö½Ð¤ë¤¼½Ð¤ë¤¼¤§¡¼¡ª¡ª¡ª¡¡¥ª¥é¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤Ã¤¾¡ª¡ª¡ª¡¡ÉáÄÌ¤Ï¹õÈ±¤À¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤±¤É²¶¤Î¾ì¹ç¼ãÊÖ¤ë¤¾¤©¡¼¡ª¡ª¡¡¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Í¡¡¡ÊÆüËÜ¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ª¤«¤·¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Õ¤óÁõ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡£¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤ò·è¤á¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¾Ð´é¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¶âÈ±¤Î¼ê±Û¤¬¸«¤»¤¿µ®½Å¤Ê¹õÈ±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹õÈ±¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Í¡Á¡ª¡×¡Ö¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!¡¡È¯É½ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼ê±Û¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬¸«¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¼!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ê¤Æ¤´¤· ¤æ¤¦¤ä¡Ë
1987Ç¯11·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2003Ç¯¡¢NEWS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¡ØNEWS¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2020Ç¯¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¡£°Ê¹ß¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØÆæ¤È¤ËÁ¸±¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ À¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
