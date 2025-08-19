ゲランの新作オーデパルファン♡砂漠の花畑「フローラブルーム」誕生

砂漠を覆う奇跡の花畑「スーパーブルーム」に着想を得たゲランの〈アクア アレゴリア〉コレクションに、新たなフレグランスが登場しました。真昼の輝き、夕暮れの黄金色、そして月夜の神秘。それぞれの瞬間を閉じ込めた香りが、女性を幻想的な世界へと誘います。さらに、ハンドクリームなど日常を華やかに彩るアイテムもラインナップ。豊かな自然と調和した香りの旅へ出かけてみませんか？

夜空に咲く幻想的なブーケ

新作〈アプソリュ アレゴリア フローラブルーム〉は、夜にだけ現れる砂漠の花々の表情を描いた香り。

チュベローズポマードを中心に、ローズやイランイラン、フランキンセンスが重なり、センシュアルで奥行きのあるブーケを演出します。

マンゴーの甘やかさやパチョリとサンダルウッドの温もりが、夜の神秘を纏うような魅力を放ちます。

アプソリュ アレゴリア フローラブルーム



75mL 20,680円（税込）*数量限定発売

125mL 28,270円（税込）*一部店舗限定発売

太陽と夕暮れを描く2つの香り

アクア アレゴリア フォルテ フローラブルーム

価格：40mL・12,100円（税込）

オーデトワレ〈フローラブルーム〉は、太陽の下で輝く自然の花畑を表現。爽やかで生き生きとした印象が特徴です。

対して〈フローラブルーム フォルテ〉は夕暮れを映す深みのある香りで、しっとりと落ち着いた余韻を残します。昼と夜の移ろいを香りで楽しめるのも魅力です。

手肌を潤すハンドクリームも登場

価格：7,920円（税込）

フレグランスの魅力を日常に寄り添わせる〈アクア アレゴリア ハンドクリーム フローラブルーム〉も仲間入り。

天然由来成分97%以上*を配合し、ビーワックスバターが手肌をしっとりと守ります。軽やかな質感でベタつきにくく、持ち運びにも便利。ふんわりと香るフローラブルームで、日々のハンドケアが楽しみに♡

* ISO16128 に準拠、算出には水を含む。

香りで旅する、ゲランの新たな世界へ

昼の輝きから夜の神秘まで、ゲランの〈アクア アレゴリア〉は女性を幻想的な香りの旅へと導きます。

新作〈アプソリュ アレゴリア フローラブルーム〉をはじめ、〈フォルテ〉やハンドクリームなど、シーンに合わせて楽しめるラインナップが揃いました。

自然の息吹と官能を閉じ込めた香りを、ぜひあなたの日常に取り入れてみてください♪