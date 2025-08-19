木下優樹菜、“水着”で娘2人と夏を満喫 「スタイル抜群」「3姉妹かと」「素敵」とネット衝撃
元タレント・木下優樹菜が、19日までに自身のインスタグラムを更新。水着ショットを披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。
【写真】木下優樹菜、“水着”でビーチ満喫 ネット衝撃「スタイル抜群」（6枚）
2010年にお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と結婚、2児の母にとなり、2019年に離婚している木下。SNSには娘との仲睦まじい姿を度々投稿している。
先日は「毎年恒例だぁぁいすきな下田の海 初日の出も同じ海岸で見てる 昔から海プールは思い切り遊びたいタイプだから、すっぴんでたっぷり日焼け止め 顔面塗りたぐって」などとつづり、白い水着姿を披露。
今回は緑の水着を着用し、娘たちとビーチを満喫する様子を投稿。抜群のスタイルと、娘との仲睦まじい様子が印象的だ。ファンからは「3姉妹かと」「素敵」などのコメントが多数寄せられた。
引用：「木下優樹菜」インスタグラム（@yukina1204xoxo）
【写真】木下優樹菜、“水着”でビーチ満喫 ネット衝撃「スタイル抜群」（6枚）
2010年にお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と結婚、2児の母にとなり、2019年に離婚している木下。SNSには娘との仲睦まじい姿を度々投稿している。
先日は「毎年恒例だぁぁいすきな下田の海 初日の出も同じ海岸で見てる 昔から海プールは思い切り遊びたいタイプだから、すっぴんでたっぷり日焼け止め 顔面塗りたぐって」などとつづり、白い水着姿を披露。
今回は緑の水着を着用し、娘たちとビーチを満喫する様子を投稿。抜群のスタイルと、娘との仲睦まじい様子が印象的だ。ファンからは「3姉妹かと」「素敵」などのコメントが多数寄せられた。
引用：「木下優樹菜」インスタグラム（@yukina1204xoxo）