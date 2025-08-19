木下優樹菜

　元タレント・木下優樹菜が、19日までに自身のインスタグラムを更新。水着ショットを披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。

【写真】木下優樹菜、“水着”でビーチ満喫　ネット衝撃「スタイル抜群」（6枚）

　2010年にお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と結婚、2児の母にとなり、2019年に離婚している木下。SNSには娘との仲睦まじい姿を度々投稿している。

　先日は「毎年恒例だぁぁいすきな下田の海　初日の出も同じ海岸で見てる　昔から海プールは思い切り遊びたいタイプだから、すっぴんでたっぷり日焼け止め　顔面塗りたぐって」などとつづり、白い水着姿を披露。

　今回は緑の水着を着用し、娘たちとビーチを満喫する様子を投稿。抜群のスタイルと、娘との仲睦まじい様子が印象的だ。ファンからは「3姉妹かと」「素敵」などのコメントが多数寄せられた。

