北川景子がSnow Man 佐久間大介に共感したこととは 「仲間を見つけて嬉しい（笑）」
北川景子が、8月18日（土）に自身のXを更新。同日にポストされたSnow Man 佐久間大介の投稿に共感のコメントを送った。
【写真】「同意見です！」の声が続々 北川景子が佐久間大介に送ったコメント
■北川からのコメントに驚き
事の発端は、佐久間がアカウントのアイコンについて「初めてTwitterのアイコン変えたけど、まじで見慣れないなwww」と投稿したこと。
これに対し、北川が同投稿を引用し「ここにもまだTwitterの人がいた！」と反応。2023年7月に「Twitter」は「X」に名所変更されたが、今も旧名を使う自身と佐久間の共通点に喜びをあらわにした。
北川にポストを引用された佐久間は「景子さんwびっくりしましたw」と驚きつつ、「景子さんもTwitterの人ですか？」と質問。これに北川は「そうなのよ！ なかなか順応できなくて…だいぶ経ってるけど…仲間を見つけて嬉しい（笑）」と明かしている。
また、佐久間は北川が主演を務める映画『ナイトフラワー』の出演が先日発表されており、2人のやり取りは「Twitterer同士で、#ナイトフラワー も盛り上げましょう」「ぜひ(^^) 最高の作品なので色んな人に観てもらいましょ (^^)」と本作への意気込みを交えた言葉で締めくくられた。
2人のやり取りにSNSでは「私も同じくTwitterの人です！」「私もTwitter民です!!!嬉しい」「同意見です！」「北川景子ちゃんとさっくんが言うならTwitterに戻します」といった反響が集まっている。
引用：「北川景子」（@KKeiko_official）X、「佐久間大介」（@SAK_SAK_SAKUMA）X
