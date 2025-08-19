◇福岡県ジュニアゴルフ（2025年8月19日 福岡県北九州市 若松ゴルフ倶楽部＝男子6730ヤード、女子6223ヤード、パー72）

高校・中学の男女74人が参加、18ホール競技で争われた。中学女子は川瀬さくら（福岡市・志賀中2年）が5バーディー、3ボギーの2アンダー、70で初優勝。同男子は田中大貴（同・沖学園中1年）が3バーディー、4ボギーの73で初制覇。高校女子は3バーディー、3ボギーの72で回った中村愛琉（糟屋郡・新宮高1年）が、男子は1オーバー、73だった大町晋太郎（沖学園高1年）がともに初優勝を決めた。

（福岡県ジュニアゴルフ大会上位成績）

▽中学男子

（1）田中大貴 73（39・34）

（2）手嶋 漣 74（37・37）

（3）高倉瑠伊 74（36・38）

▽中学女子

（1）川瀬さくら 70（34・36）

（2）湯浅穂花 75（40・35）

（3）青山礼華 76（39・37）

▽高校男子

（1）大町晋太郎 73（33・40）

（2）呉 越謙 76（38・38）

（3）山本武蔵 77（36・41）

▽高校女子

（1）中村愛琉 72（36・36）

（2）吉住百華 74（38・36）

（3）白垣美空 75（38・37）

（同スコアはマッチングスコアカード方式で順位決定）