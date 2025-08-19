【道頓堀ビル火災】元消防士「耐火建築物で崩落するのはあまり聞いたことがない」　２年前に法令違反で指導も…火災現場のビルの構造とは？

消防隊員２人が死亡した大阪・道頓堀のビル火災。ビルは２年前、消防法令違反で行政指導されていました。



８月１９日午前の大阪・道頓堀。火災現場のビルの前には手を合わせる人の姿が。



（献花に訪れた人）「息子が大阪市消防局で、息子のところの救助隊がたまたま２人を発見して、出したんですよ。もうかわいそうしかないです」

（和歌山の消防職員）「大変な現場だったのかなと。どこかでは覚悟をしている部分があるけれども、心が苦しい」





視聴者提供の火災当時の映像を見ると、ビルの窓からは炎が噴き出し、黒煙が激しく立ち上ります。１８日午前１０時ごろ、大阪市中央区宗右衛門町で５階建てと７階建てのビル２棟、計１００平方メートルが焼けました。この火災で女性１人（２０代）と消防隊員６人が病院に搬送されましたが、浪速消防署に所属する消防司令の森貴志さん（５５）と消防士の長友光成さん（２２）が死亡しました。特に激しく焼けたのが西側のビルの地下１階から３階と、東側のビルの５階と６階部分。２つのビルは一部で中がつながった構造となっていて、亡くなった隊員２人は東側ビルの６階部分で発見されました。大阪市消防などによりますと、亡くなった２人を含む隊員３人は建物の６階に派遣されていたということですが、ビル内部が一部崩落して逃げ場を失ったとみられています。（大阪市 横山英幸市長）「崩落で退避がかなわなかった方が別フロアに移動した結果、延焼によって呼吸の問題で命を落としたのではないかと」亡くなった２人を知る人は…（森貴志さんの娘の友人）「人を助ける仕事とは聞いていて、すごくかっこいい父親なんだなと思った」（長友光成さんの同期）「消防学校の彼はすごく前向きに訓練に取り組んでいるタイプ。怒ったところは見たことなくて、どんな話をしても笑顔で話してくれるやさしい同期」１８日朝、始まった現場検証。消防によりますと、現場のビル２棟はおととし６月の立ち入り検査で、年２回の避難訓練や火災報知機の設置状況など６項目について消防法令違反があり、是正を求める指導を行いましたが一部は改善されていなかったということです。ビル２棟が焼けた今回の火災。元消防士の田中章さんはある部分に注目しています。（元東京消防庁特別救助隊 田中章さん）「ビルとビルがつながっている場合には、そこの接続部分に、（消防法などでは）防火扉、鉄の扉を置いて常時閉鎖をしておきなさいと。このへんが守られていたかも焦点になる」また今回、消防隊員２人の死亡につながったとみられる建物内部の崩落についても。（元東京消防庁特別救助隊 田中章さん）「耐火建築物で崩落するというのはあまり聞いたことがない。建物の壁・床・天井は鉄骨鉄筋コンクリートでできている。炎によって崩落することはあまりない」大阪市消防局は２１日をめどに事故調査委員会を設置して原因究明を進める方針です。