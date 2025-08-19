横浜ＦＭは１９日、７月５日の横浜ＦＣ戦（三ッ沢）での事象における横浜Ｆ・マリノスサポーターの処分について、新たに対象者の特定に至ったことを発表した。

横浜ダービーでは、横浜ＦＭサポーターによる「発煙筒、花火の使用」「覆面等で顔を隠す行為」「横浜ＦＣサポーターへの挑発行為」「警備スタッフの制止を振り切ってアウェーグッズ規制エリアへ侵入する行為」「警備スタッフの指示に従わない行為」「これらの行為を先導・扇動する行為など」等の禁止行為が三ツ沢公園内で確認され、７月１４日には横浜ＦＭのサポーター計５９人を無期限入場禁止処分とし、４つのサポーター団体に対しても無期限の活動禁止とする処分が発表された。

さらに７月２１日にも、新たに特定できていなかった処分対象者１０名を無期限入場禁止とすることを発表していたが、今回新たに特定できていなかった処分対象者３名を無期限入場禁止とすることを発表。これで処分者は合計で７２人となった。

クラブは再度「再発防止のために、再度スタジアム内外における安全対策やセキュリティ体制の見直し、さらにファン・サポーターとのコミュニケーションを強化するなど、安全・安心なスタジアムづくりに努めてまいります。今一度、観戦ルールとマナーの順守をお願い申し上げます」と記した。