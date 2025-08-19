鹿児島市の下鶴市長と市内に住む高校生が意見交換をするイベントが19日、初めて開かれました。テーマは「鹿児島市で生活していて困っていること」。高校生の切実な思いに下鶴市長は。



鹿児島市の下鶴市長と意見交換を行ったのは市内に住む10人の高校生です。子どもが意見を表明する機会をつくろうと初めて企画されました。



意見交換のテーマは「鹿児島市で生活していて困っていることや不便に感じていること」です。まず話題にのぼったのは「通学の問題」。道幅が狭く自転車通学の際に危ない思いをしたことや朝や放課後のバスの本数が少ないことなど困り事が挙げられました。





（高校生）「朝の（バスの）便数が少ない。平日は朝早く出ても渋滞で遅く学校に着いて1時間弱くらいかかるが、休日は朝出ても30分くらいで着く」（鹿児島市・下鶴市長）「バスが減っているのは学生にも大きな影響が出ていると改めて感じる。バス以外の新しい交通手段も色々実験しながら皆さんが移動しやすい取り組みをやっていきたい」そのほか「大学生や社会人との交流の場を作ってほしい」「英語力を身につける機会がほしい」といった意見が出されました。（鹿児島市・下鶴市長）「鹿児島市がもっと魅力的な街になるよう、若い皆さんがなりたい自分、仕事につけるように成長の機会をしっかり作っていきたいと思う。私自身も非常に素晴らしい気付きをいただいた」市長に直接意見をぶつける機会は貴重な経験となったようです。（参加した高校生）「自分たちの身近な困り事や悩み事を同年代の人たちと共有して、市長にしっかり伝えられてよかった」（参加した高校生）「高校生が暮らしやすい、誰にでも暮らしやすいと思える社会になってほしいと思う。この経験を生かして色んな人と話をする機会を大切にしたい」鹿児島市は冬休み期間中に中学生と語る会も企画しているということです。