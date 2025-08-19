大阪・道頓堀ビル火災で消防士2人死亡…現場ビルに6項目の違反　専門家は繁華街の雑居ビルでの活動の難しさと周辺環境を指摘

18日、大阪の繁華街・道頓堀のビル2棟が焼け、消防隊員2人が死亡した火事。

発生から一夜明けて現場検証が行われました。

FNNが入手した火事直後の映像を見ると、わずか2分後にはビルから激しく炎と黒い煙が吹き出している様子が確認できます。

今回、現場となったのは大阪市中央区宗右衛門町。

観光名所・戎橋から150メートルほどの場所です。

その当時の状況について、目撃者は「1回ね、ドーンって鳴ったんすよ。みんなギャーって逃げてきて火の粉みたいなの散って、煙がむあーって上がったらそのままバーっと燃えて、警察の方が来てくれて火事や、爆発するぞって。出て行ってくださいって言うので外に逃げた」と話しました。

発生から約9時間後に火は消し止められましたが、5階建てと7階建てのビル2棟合わせて約100平方メートルが焼けました。

この火事で消防隊員の森貴志さん（55）と長友光成さん（22）が死亡。

この他に別の消防隊員4人と女性1人もけがをしました。

今回の火事で、2人の消防隊員が亡くなったことについて大阪市の横山市長は「建物の崩落があって、避難する過程の中で命を落としたということになろうかと」と説明しました。

火災現場では崩落が起きていて、逃げ遅れた可能性があるということです。

亡くなった2人はビル内部から放水するため、もう1人の隊員と3人で7階建てのビルの1階から入り、6階で消火活動をしていたとみられます。

その火事から一夜明け、火災現場では午前10時ごろから警察と消防による現場検証が行われました。

こういった繁華街の狭い雑居ビルで起きた火災は過去にもありました。

2001年9月に44人が亡くなった東京・歌舞伎町の雑居ビル火災です。

出火場所の3階付近に置かれたごみ袋などが避難や救助を妨げたうえ、防火扉も閉まらず大惨事につながったと考えられています。

この火災をきっかけに、国は消防法などを改正して小規模雑居ビルについても防火対策が強化されました。

被害が拡大する危険性が高まるこの雑居ビル火災。

しかし消防によると今回、現場となったビルは2023年の立ち入り検査で、年2回の避難訓練が実施されていなかったことが分かりました。

そして、さらに火災報知機の設備に不備があるなど合計6つの項目で法令違反があり、是正を求められていたことが明らかになったのです。

では、なぜ雑居ビルでは防火対策が重要なのか、専門家は繁華街の雑居ビルならではの消火活動の難しさがあると指摘します。

元東京消防庁 麻布消防署長 市民防災研究所・坂口隆夫理事：

出火場所が低い階であればあるほど、煙や炎は上の階に上昇して拡散する。高所から消火活動をしなければ（消火）活動ができない難しさがある。道頓堀川に面した道路は車が通行できない。裏側もそれほど広い道路ではなかった。はしご車による活動が自由にできない道路状況の地域。

こういった雑居ビルでの火災、困難を極めるという消火活動なんですが、消火のプロである消防隊員が犠牲になった火災は過去にもあります。

2022年の8月に起きた静岡市のビル火災では、建物内に進入した消防隊員1人が死亡しました。

そして、2023年には北海道・石狩市の運送会社の倉庫で発生した火災。

消防司令が死亡しています。

警察と消防は、今後建物内で崩落が起きた原因などを調べるとともに、大阪市は事故調査委員会を設置して当時の状況などを検証する方針だということです。