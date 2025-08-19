7月31日に配信開始したNetflixのドラマシリーズ『グラスハート』。主演の佐藤健は共同エグゼクティブプロデューサーも務め、作品作りにも深くかかわったことで注目されたが、作中でのある女優の演技が話題となっている。

「今作は、人気ライトノベルを原作にした音楽ラブストーリー。天才アーティストの藤谷直季（佐藤）率いるバンド『TENBLANK』の活躍が描かれます。非英語作品でのNetflix全世界ランキングでは、2025年8月4日〜10日で第8位になるなど、日本のみならず海外でも人気となっています。

佐藤さん以外のバンドメンバーを町田啓太さん、志尊淳さんが演じ、藤木直人さんや唐田えりかさんら豪華俳優陣が出演していますが、なかでも注目されたのは、物語の主人公ともいえるドラマー、西条朱音を演じた宮粼優さんです。

これだけのメンバーのなかでも異彩を放つ演技に、SNSでは賞賛の声があがっています」（芸能記者）

Xには、宮粼の演技を絶賛する声が多数投稿されている。

《宮粼優ちゃんのドラムもめっちゃ良い》

《「グラスハート」の西条朱音役を演じている宮粼優さん。1年間ドラムの練習を重ねて天才ドラマー役をこなす、とんでもない天才女優！》

《ピュアさとストイックさと音楽に対する狂気を携えた宮粼優の演技がマジで良すぎた。》

今作で共演した佐藤や町田に比べれば、まだまだ知名度の低い宮粼だが、現在24歳。2018年に芸能事務所「古舘プロジェクト」の新人開発部「フルタチSFT」に所属して芸能界デビューした。芸歴は8年だ。

「高校1年からデビューまで定期的に東京に通い、演技レッスンを積んできた努力家です。

事務所に所属後、2019年放送の連続ドラマ『高嶺と花』（フジテレビ系）で女優デビュー。その後も2024年『ライオンの隠れ家』（TBS系）、同年の映画『正体』に出演するなど、話題作に顔を出してきました。

転機は、2025年4月でしょう。宮粼さんが尊敬するという戸田恵梨香さんや、有村架純さんらが所属する事務所『フラーム』に移籍したのです。

今回の出演は、1000人以上が参加したオーディションでつかみ取ったものだといいます。主演の佐藤さんも『宮粼さんの魅力、根性と熱意に出会えなければこの作品は走り出せませんでした』と、今作の成功に彼女の存在が欠かせなかったと語っています」（同前）

デビュー当時、宮粼は戸田恵梨香について「私が目標とする女優」と語っていたという。戸田と同じ事務所に入り、これから大女優目指して邁進していくことになりそうだ。