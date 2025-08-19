お盆前に県内を襲った記録的な大雨は多くの爪痕を残しましたが、全ての地域で19日、断水が解消され、少しずつ日常が戻り始めています。ただ、厳しい暑さの中、復旧作業が行われていて夏休み中の観光への影響も広がっています。



お盆前の鹿児島を襲った記録的な大雨。姶良市の木場・堂山・山花地域の断水も19日午後2時半に解消されました。これで今回の大雨による断水は全て解消されました。





少しずつ日常が戻ってきましたが復旧作業は続いています。19日も厳しい暑さの中、ボランティアの人たちが側溝に詰まった土砂を撤去していました。(ボランティア)「暑いのはしょうがない。一日でも早く普通の生活に戻ってほしい」(ボランティア)「実際に被害に遭っている人はもっとつらいと思うのでそこを考えたら何でもない」観光への影響も尾を引いています。(記者)「姶良市加治木町の龍門滝です。大雨の影響でのり面が崩れフェンスが倒壊する恐れがあるとして、展望台に入れなくなっている」姶良市加治木町の龍門滝。遊歩道やのり面が崩落したため、雄大な景色を臨める展望台が立ち入り禁止になっています。被害は麓にある龍門滝温泉でも。川が氾濫して施設の目の前の護岸が崩れ落ちました。安全を確保できないため営業を休止しています。夏休み中の休業に関係者は。(龍門滝温泉・迫田大介さん)「災害なので思ってもみなかったことが自分たちのところに来るんだなと」さらに、川の対岸には施設の駐車場がありましたが、こちらも大部分が崩落し見る影もなくなりました。(龍門滝温泉・迫田大介さん)「日常的に利用している人もいるのでそういう意味では温泉もインフラ。サービスを提供できないのは残念」被害の規模は大きく、温泉施設の再開の見通しは立っていないということです。影響は通常通り営業している隣の流しそうめんの店にも。例年この時期は2時間以上の待ちが出るそうですが、客足は半分以下に落ち込んでいるといいます。店を営む吉村一美さんは「浸水などの被害に遭った人を思うと、客が少ないことを嘆くのも忍びない」と複雑な心境を語っていました。大雨から10日以上たった今も災害の影響は続いています。