坂上忍、骨折したまま『ぽかぽか』の代打MCに登場“予定調和”壊す司会ぶりが大好評、動物愛護でイメージも急上昇

8月18日、フジテレビのかつての“昼の顔”が再び降臨し、テレビにありがちな予定調和を壊したと、評判を呼んでいる。この日放送された『ぽかぽか』で、夏休み中のMC・ハライチ澤部佑の代打として、俳優の坂上忍が登場したのだ。

「この日は、元KAT-TUNの上田竜也さんと、大澄賢也さんがゲストでした。坂上さんはいきなり毒舌全開で、久々のバラエティ出演という大澄さんが『舞台はたくさん出てたけど、バラエティはなぜか呼んでもらえなかった』と嘆くと、『しゃべりがあんまりおもしろくなかったんでしょ』とピシャリ。

2025年3月にKAT-TUNが解散し、ソロタレントとなった上田さんに対しても『ここはここで面倒くさそうですね』と辛口のあいさつをしつつ、上田さんと同じSTARTO ENTERTAINMENT所属の後輩タレントTravis Japan・松田元太さんに、『上田君に斬り込むのは元太って思ってるから』とムチャぶりしていました」（芸能記者）

また恒例企画「ぽいぽいトーク」では、ふだんは澤部が台本どおりに忠実に進行するのに対し、坂上は伊集院光や横澤夏子らレギュラー陣を巻き込んで展開を広げ、話を弾ませていたという。

「真骨頂が、ゲストが持ち込んだお宝鑑定コーナーでした。上田さんが約10年前、100万円で購入したネックレスの価格を鑑定してもらったときのことです。

澤部さんなら鑑定結果の値段が書かれたフリップを、ひとケタずつジラしながらめくり、CMをまたぐのがお決まりなのですが、坂上さんはいきなり全額をめくって、共演者を騒然とさせていたのです。ちなみに値段は250万円でした」

2014年から8年間、生放送の『バイキング』『バイキングMORE』を担当。そこで磨かれたMC力を遺憾なく発揮した坂上に、Xでは、

《澤部はコンプラ重視で予定調和過ぎるけど坂上忍は見ている人をドキドキさせるのが上手い》

《今日のぽかぽかいつもより面白い 坂上忍のぶっこみおもろい》

《ぽかぽかあんま見ないけどチャンネル変えたら坂上忍さすがのMCぶりで釘付けになった》

《もう澤部より司会は坂上忍でいい》

と、絶賛する声が次々と投稿された。しかも番組後半には、3日前にロケで転倒し、左肩を脱臼骨折しているといきなり告白。「正直、帰りたい。（腕が）上がらない」と苦笑いしていたのである。これまでは「嫌いな司会者」と言われることの多かった坂上。どこで潮目が変わったのか。

「『バイキング』を降板する際、『動物愛護のために1カ月の半分はスケジュールを空けたい』と坂上さんは語っていました。その思いを行動に移し、3年間で5億円をかけて動物を保護する取り組みに注力。200匹以上の犬や猫を保護しています。

人あたりがキツくても、動物には優しい心根が徐々に世間に浸透してきたようです。8月15日放送の『坂上どうぶつ王国』（同）では、天国へ旅立った愛犬・パグゾウくんと坂上さんの軌跡がプレイバックされていましたが、動物に思いを寄せる彼の真っすぐな姿は、視聴者の涙を誘いました。まさにイメージが急上昇したと言えるでしょう」

年1回、澤部の代打でやってくる坂上。次回も大暴れを期待したいところだ。