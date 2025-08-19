石川県内でもいわゆるトランプ関税による影響が広がる中、19日、関税発動後初めての関係団体による対策会議が開かれました。

さまざまな業界団体が集まった石川県の対策会議。



今月7日に、アメリカとの相互関税が15パーセントとなる新たな措置が発動して以降、初めての開催です。



日銀金沢支店は、この措置に伴う新たな試算を紹介し「県内の経済損失は82億円となる」と説明。

中小企業の経営支援を行う信用保証協会からも、石川県内の輸出業者だけでなく、輸入企業への影響も報告されました。



石川県信用保証協会・竹中 博康 会長：

「時間の経過とともにですね、卸であったり、小売りであったり、運送業であったり、建設業であったり、いわゆる業種の広がりが今、出てきております。我々も資金繰りについては、しっかり対応していきたいと思っています」

石川県・馳 浩 知事：

「情報収集セミナー、それから個別の相談体制、そして融資枠の確保と、こういうことをしてありますので、各団体もそうですし、個別にも引き続き対応を強化していきたい」

自動車関税の発動日など、いまだ不確定な部分もあり、石川県ではセミナーなどを通じて、適切な情報提供をしていきたいとしています。