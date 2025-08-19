JA全農山形が新米を集荷する際に農家に前払いする概算金の額が県産米の主要3品種でいずれも60キロ当たり1万1500円の大幅な増額となりました。過去最大の上げ幅です。



コメの概算金はJA全農山形から県内の各JAを通して生産者に前払いするもので、ことしは全国的にコメの集荷競争が激化していることなどから例年より3週間ほど早く金額が決められました。

一等米60キロ当たりの概算金は去年と比べていずれも1万1500円増額し、「つや姫」が3万1000円、「雪若丸」が2万8600円、「はえぬき」が2万8000円となりました。増額率は59パーセントから70パーセントとなっています。

概算金の算出方法が現在の方式となった、2015年以降で最高額となっていて、上げ幅も最大となっています。

2010年以降の県内産のコメの概算金の推移です。2012年から14年にかけて大きく下落しますが、その後は横ばいとなり、おととし（2023年）から去年にかけてコロナ禍からの外食需要の回復などで大きく上昇しました。さらに、ことしは去年の上げ幅より大きく上昇したことが分かります。

JA全農山形は「猛暑や渇水によるコメの品質や収穫量への影響や肥料や資材価格の高騰などを考慮した」としています。概算金の大幅な増額で今後、小売でもコメの値上がりが予想されます。





一方、概算金の値上げに農家は「歓迎だ」と口をそろえる一方、小売価格のさらなる上昇が予想されることから、「コメ離れ」を懸念する声が聞かれました。山形市や山辺町でコメを生産する坂本栄之さんです。生産したほぼ全てのコメをJAに出荷しています。農業法人フィールドシップ 坂本栄之さん「我々、農家としては大変喜ばしいこと。市場に回るコメの値段が恐らく高くなる。懸念しているのは、消費者のコメ離れが気になる。」他県では、新米の販売が始まったところもある中、その販売価格に不安を口にします。「ニュースなどで見ると5キロの精米が他県では7000円で販売しているので、そのくらいになってしまうと皆さんどのように捉えて購入するか。」山形市本沢の山口泰弘さんは、JAへの出荷のほかに、直接、個人の顧客との取り引きを行っていて、概算金を参考にしたコメの値上げは、やむを得ないと話します。やまぐち農園 山口泰弘さん「60キロ当たり1万1500円上がるということは、販売価格は30キロだったら5000円から6000円上がるということ。個人のお客さんに対しても5000円から6000円上げないと合わせられない。そうせざる終えない。」今回の概算金の大幅増額は、今後も米価の行方が不透明になることを表しています。まもなく新米の季節を迎えますが、生産者にとっては消費者にとってもコメの価格に一喜一憂する生活が続きそうです。