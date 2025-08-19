〝ÍøÂ¾¤Î¿´〟¡¡¡Ú»ä¤Î»¨µÄ¢¡Û
ÂçÅÄ²Å¿Î¤µ¤ó¤Î¡ØÍøÂ¾¤Î¿´¡Ù
¡ØÍøÂ¾¤Î¿´¡Ù¤òÀâ¤¡¢¤½¤ì¤ò¼«¤é¤Î·Ð±Ä¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤¬µþ¥»¥éÁÏ¶È¼Ô¤Î°ðÀ¹ÏÂÉ×¡Ê1932―2022¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ê¿¤¿¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖÀ¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¡¢º£É÷¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¼Ò²ñ¹×¸¥¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡°ðÀ¹¤µ¤ó¤Î¤³¤ÎÀ¸¤Êý¤Ï¡¢¤ªÎÙ¡¦Ãæ¹ñ¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¿Í¤Ë¤â¿»Æ©¤·¡¢ÆüÃæ¸òÎ®¤ÎÁÃ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ðÀ¹¤µ¤ó¤ÎÂ¦¶á¤Ç¡¢µþ¥»¥é¾ïÌ³¤òÌ³¤á¤¿ÂçÅÄ²Å¿Î¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¤Û¤É¾®ÎÓÀ½Ìô²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÅÄ¤µ¤ó¤Ï1954Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ29Ç¯¡Ë6·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î71ºÐ¡£°ðÀ¹¤µ¤ó¤¬ÈÕÇ¯¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õºÆ·ú¤Î¤¿¤á¤ËÆ±¼Ò²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»þ¡¢²ñÄ¹Êäº´·óÀìÌ³¤È¤·¤Æ³èÌö¡£°ðÀ¹¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯¤Ë90ºÐ¤ÎÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÂçÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ØÍøÂ¾¤Î¿´¡Ù¤Ç´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º£ÅÙ¤Ï¡¢¹È¹íÌäÂê¤ÇµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¾®ÎÓÀ½Ìô¤ÎºÆ·ú¤Ë·È¤ï¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÅÄ¤µ¤ó¡£¿·¶½´ë¶È¤ÎMTG¡ÊÈþÍÆ·ò¹¯µ¡´ï¡Ë¤Î²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö70ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È»Å»ö¤«¤é¿È¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¾®ÎÓÀ½Ìô¤«¤é²ñÄ¹½¢Ç¤¤Î°ÍÍê¡£
¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤²ñ¼Ò¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÏ¶È¼Ô¤¬¤ª¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬²ñ¼Ò¤òÂç¤¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢20Ç¯¡¢30Ç¯¤È½çÄ´¤Ê·Ð±Ä¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡×
¡¡¹È¹íÌäÂê¤¬¼Ò²ñ¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤òºÆ¤Óµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¸¶ÅÀ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë»þ¤È¤¤¤¦ÂçÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌäÂê°Õ¼±¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌäÂê¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤«¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÂç»ö¤µ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Î©ÇÉ¤ÊÁÏ¶È¼Ô¤¬¤ª¤é¤ì¤ë¤«¤é¤È¡¢²¿¤â¤«¤âÁÏ¶È¼Ô¤ÎÊý¤Ë·è¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÎÈ¿¾Ê¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡£ ¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¿Í¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÎÉ¤¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤Ïº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤É¤ó¤Ê²ñ¼Ò¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤âÄ¹½êÃ»½ê¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤ë¡£È¿¾Ê¤¹¤Ù¤¤ÏÈ¿¾Ê¤·¡¢ÎÉ¤¤½ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¶¦¤Ë´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
