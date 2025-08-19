鶴岡市中心部の鶴岡公園付近で19日未明からクマの目撃が相次ぎました。クマの行方は分かっておらず、警察と鶴岡市は注意・警戒を呼びかけています。



警察によりますと午前4時半すぎ、鶴岡市中心部の鶴岡公園内にある鶴岡護国神社から北におよそ50メートルの堀近くでクマ1頭が目撃されました。

目撃した女性によりますとクマは体長およそ70センチで堀の中に入っていったということです。

その後、午前7時20分ごろには鶴岡公園から10メートルほど離れた県立鶴岡工業高校の正門前でもクマ1頭が目撃されました。

鶴岡市によりますと目撃されたクマは同じ個体と見られています。

鶴岡市はクマの目撃情報を受け鶴岡公園の入口付近に注意を呼び掛ける看板を設置しました。





公園付近を歩く人 2組「市街地に出ること信じられないです。びっくり」「山でもないところで出るのはびっくり。怖いです」さらに、午前11時前には鶴岡公園から西におよそ1.5キロ離れたみどり町の鶴岡市中央公民館近くの市営住宅付近でもクマを目撃したと市に通報がありました。これまでのところクマによる人や物への被害は確認されていません。鶴岡市はクマを目撃した場合はすぐに市役所または警察に通報するよう呼びかけています。