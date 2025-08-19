連日厳しい暑さが続く中、シリーズ「熱中症対策」として暑さの影響や対策のポイントをお伝えしています。8月19日は、屋内で起こる熱中症について専門家に注意点などを聞きました。

連日30度を超える暑さが続く県内。高知市では、8月18日までに熱中症の疑いで178人が救急搬送されています。熱中症は、炎天下の屋外で起きるものと思われがちですが、屋内で起こるケースも少なくないといいます。

高知市消防局救急課・中島正貴課長「全体の3割が屋内での発症ということで、24年度も調べましたところ同じ35％、3割近くの方が屋内での発症となっています」

25年、熱中症の疑いで救急搬送された178人のうち、屋内で発症した人は61人で全体の34％を占めています。

その61人のうち44人が65歳以上の高齢者です。屋内で熱中症になる高齢者が多い理由とは―

中島課長「お年寄りの特徴としまして、体温調節機能の低下ということで、暑さを自覚しにくいところがある。なので、ご本人は暑さを訴えてないんですけど、屋内でぐったりしている、動けなくなったということで救急要請に至っている。傾向としては朝方、ご家族なんかも”起きてこない”ということで状況に気づくことが多い」

中島課長が、25年、実際に起きた事として例にあげたのが、80代男性のケースです。

午前11時ごろ、男性は寝室で動けなくなっていて、前の日の夜から倦怠感を訴えていました。体温が38度あり、3週間以上の入院が必要な重症でした。寝室はエアコンが使われておらず、窓も閉め切っていました。

この男性のように、屋内で熱中症になった高齢者でエアコンを使っていなかった人は18人いました。

中島課長「やっぱり体温調節機能が低下しているので、そういった意味では冷気を直接浴びると、今度は体温が下がりすぎる、寒いと感じる。普通だったら快適と思う冷気でも、（高齢者にとっては）それが寒さにつながったりすることもあると思う」

高知市消防局が呼びかける屋内での熱中症対策です。まずは、こまめな水分補給、そして、エアコンや扇風機を上手く使って室温が28度を超えないように調整することです。

また、年代を問わず、熱中症予防には十分な睡眠が効果的だといいます。

中島課長「65歳以下の方も、屋外で高温下にいて、帰ってきて室内で発症ということもある。同じ運動だったり、同じ作業しているのに、きょうに限って熱中症になる。ちょっと振り返っていただいたら、前日の寝不足だったりとかということも原因になってきます。十分な睡眠、休養も必要になってきますので、そちらの方も十分注意していただきたい」

高松地方気象台によりますと県内は、今後1か月の平均気温が平年よりも高くなる見込みです。

屋外だけではなく、家の中でも熱中症対策をこまめに心がける必要があります。

