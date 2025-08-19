山形空港発着の名古屋便が燃料費の高騰などの影響から、現在の1日2往復を1往復に減便される方針が19日、明らかになりました。



山形空港と愛知県の県営名古屋空港とを結ぶ空の便は現在、1日2往復で運航されています。

運航するFDA・フジドリームエアラインズによりますと、燃料費や整備費が高騰し運航にかかる経費が増加した事態を受け、現在の2往復のうち午前中の山形空港発着便を減らし、1日1往復にする方針を決めました。1往復の発着時刻は山形空港着が午前10時20分、山形空港発が午後2時45分に変更となります。

1往復での運航期間はいまのところ、ことし10月26日から来年3月28日までの予定で年末年始の12月27日から1月5日までの期間中のみ1日2往復で運航されます。

名古屋便の減便について吉村知事は「大変残念に思っている。市町村や関係団体などと一丸となり2往復運航が再開されるよう強く求めていく」とコメントしています。

FDA・フジドリームエアラインズの山形ー名古屋便は2014年3月に1日1往復で運航を始め、2016年3月から2往復に増便されました。

