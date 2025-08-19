俳優の松山ケンイチさんが、農園のトマトを収穫する動画を自身のインスタグラムに投稿しています。

【写真を見る】【 松山ケンイチ 】農園でトマトを収穫「今日は80kgくらい収穫したい」 フォロワー感嘆 “生きる力もあるって素敵”





松山さんは「おはようございます」「今日はですね、ついに収穫です」とカメラに向けてコメント。ハウスの中で伸びるトマトの茎を指して「もう結構、上まで来てますね」と、赤いトマトの成熟が茎の上まで達してきている様子を映しています。















松山さんは「今日はですね、80kgぐらいまで。80kg、収穫したいなと思います」とカメラに向かって宣言。「大変だ。今日涼しくて、良かったです」と慣れた様子で語りつつ「ま、朝5時なんですけどね」と種明かしをして観る側を驚かせています。









松山さんは黙々と収穫する様子も収録して投稿。目にしみるほどの強い赤を帯びたトマトをどんどん収穫カゴに摘んでいきます。









ついに松山さんは「無事、80kg収穫できました」とカメラにコメントして、カゴに満載されたトマトを撮影。「ジュース加工、これから行ってきます」と、早速出荷することを伝えていました。









フォロワーからは「本当の豊かさを感じます」「農業で生きていける力もあるって本当に素敵」などリスペクトの声や「採れたてはサイコーです」「ドライミニトマトを作って、保存して使うのも良さそう」と味に期待する声など、多くのリプライが集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】