ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６８、伊７９ｂｐと前日並み水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 2.771
フランス 3.452（+68）
イタリア 3.562（+79）
スペイン 3.334（+56）
オランダ 2.942（+17）
ギリシャ 3.416（+65）
ポルトガル 3.164（+39）
ベルギー 3.294（+52）
オーストリア 3.08（+31）
アイルランド 3.005（+23）
フィンランド 3.148（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
