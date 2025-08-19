ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６８、伊７９ｂｐと前日並み水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ　　　　2.771
フランス　　　3.452（+68）
イタリア　　　3.562（+79）
スペイン　　　3.334（+56）
オランダ　　　2.942（+17）
ギリシャ　　　3.416（+65）
ポルトガル　　　3.164（+39）
ベルギー　　　3.294（+52）
オーストリア　3.08（+31）
アイルランド　3.005（+23）
フィンランド　3.148（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）