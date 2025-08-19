高知市の高知学芸高校は、8月19日、遺言で財産を学校におくりたい人をスムーズにサポートするため、四国銀行と協定を結びました。



19日、四国銀行本店で行われたのは「遺贈寄付等への協力に関する協定」の締結式です。

この協定は、2025年7月に高知学芸高校に財産をおくる遺言を残したいという卒業生の代理人から連絡を受けた高知学芸高校が、今後そうした希望のある人をスムーズにサポートできるよう四国銀行に依頼して実現したものです。





締結式では、四国銀行の小林達司頭取と高知学芸高校の橋本和紀校長が協定書にサインしました。四国銀行ではこれまでに同様の協定を高知大学や日赤県支部とも結んでいて、今回が3か所目です。■小林頭取「自分の財産を次の世代に遺して社会に貢献したい、また教育、高知県特に少子化で大きな問題になっておりますので、特に人を育てるということで、教育機関への支援が非常に注目を浴びています。学芸高校と締結を結ぶことで、そういったお客様のニーズにしっかりこたえることができるのではないかと考えている」■橋本校長「本校、DXハイスクールというデジタル人材の育成に取り組んでいて、デジタル機器やパソコン類など新しい機器の購入、生徒の皆さんへの奨学金制度そういったものにも利用させていただきたいと思っている」協定の締結により、今後、高知学芸学校に寄付の申し出があれば四国銀行が相談にのり、必要に応じて信託会社など専門家を紹介するということです。