ファミマカラーのラグマットを手にできたらラッキー！「MIYOSHI RUG」とのコラボアイテムが抽選販売中
ファミリーマートの公式オンラインストア「ファミマオンライン」に、「MIYOSHI RUG（ミヨシラグ）」とコラボレーションした、オリジナルラグがお目見えします。
ファミマカラーで彩られたラグは、特別感たっぷり！
抽選予約受付がスタートしているので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
「MIYOSHI RUG」とのコラボラグがファミマオンラインに登場
「MIYOSHI RUG」は、タフティングガンという手持ちミシンで、キャンバスに絵を描くように1つずつ手作業で製作されるラグマットが人気のブランド。
そんな「MIYOSHI RUG」とファミリーマートがタッグを組んだ、「BAUM RUG（バウムラグ）」（税込1万2100円）がファミマオンライン限定で抽選販売されます。
適切な糸量と間隔で打ち込まれたラグマットは、しっかりとした質感で厚みがありつつ、さまざまな場所にセッティングが可能。さらに、ふかふかな踏み心地も魅力ですよ。
こだわりの“ファミマカラー”にご注目！
本アイテムのポイントは、「MIYOSHI RUG」代表作であるアーチ型の「BAUM RUG」に、ファミマカラーとしてお馴染みの『ブルー』と『グリーン』を落とし込んでいるところ。
特別に染色された色糸を使うことで、ひと目でファミマが思い浮かぶと仕上がりになっています。
こだわりが詰まったラグは、お部屋の絶妙なインテリアアクセントになりそうですよね。
8月27日（水）までの抽選に応募しよ
現在、ファミマオンラインにて「BAUM RUG」の抽選販売を実施中。
応募の締め切りは、8月27日（水）23時59分です。
ラグの受け取り期間は12月19日（金）〜25日（木）。受け取り店舗は注文時に、一部地域を除くファミリーマートの店舗を指定できるようになっていますよ。
お部屋への入り口やお気に入りスポットへ、特別感たっぷりなラグをセッティングしてみてはいかが？
「BAUM RUG」の抽選販売ページはこちら
https://famima-online.family.co.jp/
参照元：株式会社ファミリーマート プレスリリース
