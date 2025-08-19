¤½¤ê¤ãWÇÕ¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¥ï¥±¤À¡Ä¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬Ž¢¥Û¥Æ¥ëÁª¤ÓŽ£¤ÇÀäÂÐ¤Ë¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿"¾ò·ï"¤È¤Ï
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¿ùÅÄÀµÌÀ¡Ø¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î·ò¹¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¡Ê¥¢¥Á¡¼¥Ö¥á¥ó¥È½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£²Æ¤Ç¤â¥·¥ã¥ï¡¼¤è¤êÆþÍá¤ò´«¤á¤ë¥ï¥±
²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅò¤Ë¿»¤«¤é¤º¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤À¤±¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆþÍá¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬2010Ç¯¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¹¥¤¥¹¤Ç¹ç½É¤ò¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÇÎý½¬»î¹ç¤Ê¤É¤ò¤³¤Ê¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë³«ºÅÃÏ¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
µòÅÀ¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤âÉ¬¤º¤ªÉ÷Ï¤¤¬¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÈèÏ«²óÉü¤Ë¤Ï¡¢ÆþÍá¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇÛÎ¸¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÆþÍá¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¿å°µ¤Ç¿·ÄÄÂå¼Õ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë
£ÉâÎÏ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢5Æü´ÖÆþÍá¤·¤¿¾ì¹ç¤È¥·¥ã¥ï¡¼¤À¤±¤Î¾ì¹ç¤Ç¡¢ÂÀ¤â¤â¤ÎÎ¢Â¦¤Î½ÀÆðÀ¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤¿¤«¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¡¢¶ÚÆù¤Î½ÀÆðÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²ø²æ¤ò¤·¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÅò¡ÜÃº»À¥¬¥¹Æþ¤êÆþÍáºÞ¤¬¸ú²ÌÅª
ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤Ç²¹ÀôÀìÌç°å¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂçÄÍµÈÂ§¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÆþÍáË¡¤Ï¡¢¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÅò¡Ê37¡Á39¡î¡Ë¤Ë¿»¤«¤ê¡¢³Û¤Ë¤¦¤Ã¤¹¤é´À¤¬¤Ë¤¸¤à¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç²¹¤Þ¤ë¤³¤È¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÈèÏ«²óÉü¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Ãº»À¥¬¥¹Æþ¤ê¤ÎÆþÍáºÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Î¤ªÅò¤è¤ê¤â¡¢Ãº»À¥¬¥¹Æþ¤ê¤ÎÆþÍáºÞ¤òÆþ¤ì¤¿¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Î·ì±Õ¤ÎÎ®¤ì¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Ãº»À¥¬¥¹¤¬ÌÓ·ê¤«¤éÈéÉæÆâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Ï¥¬¥¹¤ò°ÛÊª¤È´¶¤¸¡¢¤½¤ì¤òÇÓ½Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ·ì´É¤ò¹¤²¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÃº»À¥¬¥¹Æþ¤ê¤ÎÆþÍáºÞ¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¡¢¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÊý¤Ç¡¢ÆþÍá¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤ÏÊÌÌ¾°¦¾ð¥Û¥ë¥â¥ó¤È¤â¸À¤¤¡¢¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤È¹¬Ê¡´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆþÍá¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´¤ÎÈè¤ì¤â²óÉü¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤â¼ÂÁ©¤¹¤ëÆþÍáË¡
ÆþÍá¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÙË¦¤Î½¤Éü¤äÈèÏ«²óÉü¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡ÊHSP¡Ë¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î·ò¹¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¡Ê¥¢¥Á¡¼¥Ö¥á¥ó¥È½ÐÈÇ¡Ë2¾Ï¤Ç²òÀâ¤·¤¿¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤â¤¢¤ë°ËÆ£Í×»ÒÀèÀ¸¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤Ë¤â¾©Îå¤·¤¿ÆþÍáÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
STEP1
42¡î¤Î¤ªÅò¤Ç10Ê¬´ÖÆþÍá¤¹¤ë¡£10Ê¬·ÑÂ³¤·¤ÆÆþ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢µÙ¤ßµÙ¤ß¤Ç¤âOK¡£Ç®¤¹¤®¤ÆÆþ¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï41¡î¤Ç15Ê¬¡¢¤Þ¤¿¤Ï40¡î¤Ç20Ê¬¤Ë¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÂÎ²¹¤ò38¡î°Ê¾å¤Ë¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
STEP2
Éô²°¤ËÌá¤êÉÛÃÄ¤ä¥µ¥¦¥Ê¥¹¡¼¥Ä¤ËÂÎ¤ò¤¯¤ë¤ó¤Ç20Ê¬¤Û¤ÉÊÝ²¹¤¹¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¡¢ÆþÍá¸å¤ËÂÎ¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤µ¤é¤ËÆþÍáÁ°¸å¤Ë¤Ï¿åÊ¬Êäµë¤È¤·¤Æ500mlÄøÅÙ¤Î¿å¤ò°û¤à¤³¤È¡£
¢£¡ÖÌÈ±ÖÎÏ¡×¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤Ë
¶áÇ¯¥µ¥¦¥Ê¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢STEP1¤ÎÆþÍá¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢39¡Á41¡î¤Î¥ß¥¹¥È¥µ¥¦¥Ê¤Ë10¡Á15Ê¬´ÖÆþ¤Ã¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥µ¥¦¥Ê¤Î¸å¤Ï¿åÍá¤Ó¤ò¤»¤º¡¢Éô²°¤ÇÊÝ²¹¤ò¤·¡¢¿åÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿´Â¡¤Ë»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤´¹âÎð¤ÎÊý¤äÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¤Þ¤º¤ÏÈ¾¿ÈÍá¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¤º¤Ä´·¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆþÍáË¡¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢ÆþÍá¤Ë¤è¤ëÂÎ¤Ø¤ÎÇ®»É·ã¤¬¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Î»ºÀ¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤äÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ï¡¢ÉÂ¸¶¶Ý¤ä¤¬¤óºÙË¦¤òÂà¼£¤¹¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¥é¡¼ºÙË¦¡ÊNKºÙË¦¡Ë¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NKºÙË¦¤¬ÆþÍá¤Ë¤è¤Ã¤Æ³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÈ±ÖÎÏ¤â¹â¤Þ¤ê¡¢ÉÂµ¤¤Ê¤É¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò½µ¤Ë1¡Á2²ó¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹ÆþÍáË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÆþÍáºÞ¤òÍÑ¤¤¤¿¤ê¡¢¾®·¿¤Î¥É¡¼¥à·¿¥µ¥¦¥Ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ç®¤¤¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇÂÎ¤âÆ¬¤â¥·¥ã¥¥Ã¤È¤µ¤»¤ë
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥·¥ã¥ï¡¼¤è¤ê¤âÆþÍá¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¾Ï¤Ç¡¢ÂÎ²¹¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ÏÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¡¢12»þ¤«¤é15»þ¤ÎÂÎ²¹¤¬°ìÈÖ¹â¤¤¤È¤¤Ë¡¢ºÇ¤âÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼õ¸³À¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë¥Æ¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ç¤·¤¿¤éÄ«¥¤¥Á¤ËÂç»ö¤Ê¾¦ÃÌ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢É¬¤º¤·¤â12»þ¤«¤é15»þ¤Î´Ö¤ËÂç»ö¤Ê»î¸³¤ä¾¦ÃÌ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¥·¥ã¥ï¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ï¡¢µ¯¤¤Æ¤«¤éÂÎ²¹¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç6»þ´Ö¤°¤é¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÄ«10»þ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤ä²ñµÄ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç»ö¤Ê»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä«4»þ¤Ëµ¯¤¤ì¤Ð¡¢10»þ¤Ë¤ÏÂÎ²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨Ä«4»þµ¯¤¤È¤Ê¤ë¤È¿çÌ²»þ´Ö¤¬ºï¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤¬¶¸¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢µ¯¾²¸å¤ËÇ®¤¤¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä«¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢¼ó¤«¤éÇØÃæ¤Ë¤«¤±¤ÆÇ®¤¤¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ï¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬ÇØ¹ü¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ë±è¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò²¹¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢ÂÎ¤âÆ¬¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥·¥ã¥¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢²¹¤«¤¤¤ªÃã¤ò°û¤à¤Ê¤É¡¢ÂÎ²¹¤ò¾¯¤·¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡¢µ¯¤¤Æ¤«¤é3»þ´Ö¸å¤Ç¤âÂÎ¤Ï³èÈ¯¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÆþÍá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿çÌ²¤Î¼Á¤¬¹â¤Þ¤ë
¤³¤³¤Þ¤ÇÆþÍá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ú²Ì¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆþÍá¤Ë¤ÏÌ²¤ê¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¤ÈÉû¸ò´¶¿À·Ð¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¼«Î§¿À·Ð¤Ç¡¢ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î¼«Î§¿À·Ð¤Ï¡¢¤è¤¯¼Ö¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¤¿¤È¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüÃæ¤ÏÂÎ²¹¤â¹â¤¯¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤ê¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤ÏÍ¼Êý¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤óÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆþÍá¤ò¤¹¤ë¤È¤ªÅò¤ÇÂÎ¤¬²¹¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤áÂÎ²¹¤¬°ì»þÅª¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢90Ê¬¤°¤é¤¤¤«¤±¤ÆÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤¬µÙ·Æ¥â¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌ²¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿²¤Ä¤¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤è¤ê¤ªÉ÷Ï¤
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¿®ØáÀ¤Î¹â¤¤ÏÀÊ¸¤Ç¤â¡¢½¢¿²1¡Á2»þ´ÖÁ°¤ËÁ´¿ÈÍá¤ò10Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃ»»þ´Ö¤Ç¹Ô¤¦¤È¡¢¿çÌ²Àø»þ¤ÎÃ»½Ì¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿çÌ²Àø»þ¤È¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÌ²¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤êÁ´¿ÈÍá¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°Ì²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½¢¿²1»þ´ÖÈ¾¡Á2»þ´ÖÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¡Ê40¡î¡¢Ê¿¶Ñ16Ê¬¡Ë¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¤È¤¡¢Ã»¤á¤Î¤ªÉ÷Ï¤¡ÊÊ¿¶Ñ5Ê¬¡Ë¤Î3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥óÊÌ¤Ë¡¢¿çÌ²Àø»þ¡Ê¿²¤Ä¤¡Ë¤ä¼ç´ÑÅª¤Ê¿çÌ²¤Î¼Á¤òÄ´¤Ù¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î3¤Ä¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¤È¤¤À¤±¡¢¿çÌ²Àø»þ¤ÎÃ»½Ì¤ä¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤«¤Ê¤ê¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¿²¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅòÁ¥¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿»¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¶å½£Âç¤¬¸¦µæ¤·¤¿¡ÖÆþÍá¤ÈÄ²ÆâºÙ¶Ý¡×¤Î´Ø·¸
2024Ç¯¡¢¶å½£Âç³Ø¤ÇÆþÍá¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÌÇò¤¤ÏÀÊ¸¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÊÌÉÜ²¹Àô¤Î5¤Ä¤Î¤ªÅò¤Ë¡¢7Æü´ÖËèÆü20Ê¬°Ê¾åÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤ÇÄ²ÆâºÙ¶Ý¤ÎÊÑ²½¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
5¤Ä¤Î²¹Àô¤Ï¡¢Ã±½ãÀô¡¢±ö²½Àô¡¢Ãº»À¿åÁÇ±öÀô¡¢Î²²«Àô¤Ê¤ÉÀô¼Á¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÃº»À¿åÁÇ±öÀôÆþÍá¤ò¤¹¤ë¤ÈÄ²Æâ¤Î¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤¬Í°Õ¤ËÁý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î²¹Àô¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦Ä²ÆâºÙ¶Ý¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ÎÀô¼Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿¤¬Áý¤¨¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¿ÈÂÎÅª¸ú²Ì¤òµÚ¤Ü¤¹¤«¤Ï¡¢º£¸å¤Î¸¦µæ²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢²¹Àô¤Ë¤¿¤Ã¤¿20Ê¬1½µ´ÖÆþ¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÄ²Æâ´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¶Ã¤¯¤Ù¤»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï²¹ÀôÂç¹ñ¤Ç¤¹¤·¡¢Åò¼£¤Î¤è¤¦¤Ë²¹Àô¤ÇÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï·Ð¸³¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¹Àô¤Î¸ú²Ì¤¬¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ùÅÄ ÀµÌÀ¡Ê¤¹¤®¤¿¡¦¤Þ¤µ¤¢¤¡Ë
ÆüËÜÂÎ°éÂç³ØÂÎ°é³ØÉô ¶µ¼ø
1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£1991Ç¯3·î¡¢»°½ÅÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡£Æ±Ç¯5·î¤è¤êÅìµþÂç³Ø¶µÍÜ³ØÉô½õ¼ê¡¢1999Ç¯4·î¤è¤ê»°½ÅÂç³Ø¶µ°é³ØÉô½õ¶µ¼ø¡¢2011Ç¯4·î¤ËÆ±¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯4·î¤è¤ê¸½¿¦¡£Çî»Î¡Ê³Ø½Ñ¡Ë¡£ÀìÌç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¡Ê±¿Æ°À¸Íý³Ø¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°²Ê³Ø¡¢¥Ð¥¤¥ª¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¡Ë¡£ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Î¾ðÊó¡¦²Ê³Ø¥µ¥Ý¡¼¥ÈÉôÌçÄ¹¤ä¡¢ÆüËÜÎ¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ²Ê³Ø°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£2010Ç¯¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ËÌó40Æü´ÖÂÓÆ±¤·¡¢¹âÃÏÂÐºö¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤òÃ´Åö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥íÎ¾¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤äÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï¡¢¶¥Êâ¤ä¥Þ¥é¥½¥óÁª¼ê¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢Åìµþ¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼êÃÄ¤ÎËÜÉôÌò°÷¡Ê¾ðÊó¡¦²Ê³ØÃ´Åö¡Ë¤È¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ëÎ©¾ì¤òÌ³¤á¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î·ò¹¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¡Ê¥¢¥Á¡¼¥Ö¥á¥ó¥È½ÐÈÇ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÊÆüËÜÂÎ°éÂç³ØÂÎ°é³ØÉô ¶µ¼ø ¿ùÅÄ ÀµÌÀ¡Ë