¡¡¸µK¡½1Áª¼ê¤ÎÉðÂ¢¡Ê52¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿ÈYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¶ÌÂÞ¶ÚÂÀÏº¡¢Æâ»³¿®Æó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÈËÜ²»¥È¡¼¥¯¡É¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢Æâ»³¤¬¡Ö±£¤ì³ÊÆ®µ»¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Öº£¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤ë¤Î¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÂ¢¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï¸À¤¨¤ë¤±¤É¡Ä²¶¤Ï¸«¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö³ÊÆ®µ»¤ò¸«¤ë¤Î¤«¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¸«¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤À¤È»×¤¦¡£¤¢¤ì¤ò³ÊÆ®µ»¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤ë¿Í¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¤À¤È»×¤¦¡£¤¢¤ì¤¬³ÊÆ®µ»¤ÎÂç²ñ¤À¤È¤·¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤Âç²ñ¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡É¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤«¤é³ÊÆ®²È¤òÌÜ»Ø¤¹¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½ç½ø¤ò·Ð¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ê³ÊÆ®²È¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡ËËÜÅö¤Î³ÊÆ®µ»¤«¤é¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿Íµ¤¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤³¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥×¥í·Ð¸³¼Ô¤¬»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£¡ÖÉ½ÉñÂæ¤«¤éÃÏ²¼¤Ë¹Ô¤¯¤ß¤¿¤¤¤ÊÅÛ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¥×¥í¤¬ÁÇ¿Í¤ò¥·¥Ð¤¯¤Í¤ó¡ª¼å¤¤¼Ô¥¤¥¸¥á¤¹¤ó¤Ê¤è¤Ã¤ÆÏÃ¡£¤À¤«¤é²¶¤Ï¸«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉðÂ¢¤ÎÇ®ÊÛ¤ÏÀª¤¤¤òÁý¤·¤¿¡£¡Ö1Ê¬¤ä¤Ã¤¿¤é³ÊÆ®²È¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³ÊÆ®µ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿²áµî¤Î¿Í¤¬½Ð¤Æ¤ä¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¥¬¥Á¥¬¥Á¤ÎÅÛ¤¬½Ð¤¿¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬½Ð¤Æ¤ë¤ä¤ó¡£¤½¤ì¤ÇÁÇ¿Í¤ò¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£¤ªÁ°¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤«¡ª¡©¾¡¤Æ¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤È¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¤È»×¤¦¡£³ÊÆ®µ»¤È°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤ÆÏÃ¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£