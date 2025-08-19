◇セ・リーグ 巨人―ヤクルト（2025年8月19日 神宮）

巨人の丸佳浩外野手（36）が19日のヤクルト戦（神宮）で今季初の2戦連発となる先制の5号2ランを放った。

6月17日から8月17日まで1番に入っていたが、この日は今季初となる「3番・右翼」に入って先発出場。

初回、1死二塁で入った第1打席で相手先発右腕・ランバートが1ストライクから投じた2球目、内角直球を右翼スタンドへ放り込んだ。

丸は17日の阪神戦（東京D）で相手先発右腕・才木からチーム唯一の得点となる4号ソロを右翼スタンド上段へ叩き込んでおり、今季初の2戦連発。13日の中日戦（東京D）では相手先発右腕・柳から通算14本目となる初回先頭打者アーチを放っており、直近5戦で3発目となった。

17日の阪神戦では、初回に放った中前打が通算1900安打目。そこから一気に昨年9月14日のヤクルト戦（東京D）以来336日ぶりの猛打賞もマークした。

なお、丸の本塁打はこれで通算288本目。287本塁打で並んでいた田中幸雄（日本ハム）を抜き、NPB歴代単独51位に浮上している。

▼丸 打ったのは真っすぐです。コンパクトにきれいに回転して打てました。先制できたので、この後も追加点を重ねられるようにみんなで頑張ります。