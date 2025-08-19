¤À¤«¤éÀÜÂÔ¾å¼ê¤Û¤ÉŽ¢¼Ò¸ò¼ÎáŽ£¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡Ä¶äºÂ¤Î¥Ð¡¼¤Ç¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò°û¤à¼ã¼Ô¤ËŽ¢ÃÝÄáŽ£¼ÒÄ¹¤¬¤«¤±¤¿°ì¸À
¢£°û¤ß²ñ¤¬¾Ã¤¨¤¿À¤Âå¤¬Â³¡¹¤È¼Ò²ñ¿Í¤Ë
¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÂç³Ø»þÂå¤Ë°û¤ß²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÀÜÂÔ¤Î²ñ¿©¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤òÏÃ¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤âÄÀÌÛ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
·§Ã«À¿»á¤Î²ñ¼Ò¤ËºòÇ¯Æþ¼Ò¤·¤¿Ä¹ÃË¡¢·§Ã«¸»á¤â¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÀÜÂÔ¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ½é¤ÎÀÜÂÔ¤Ï¡¢¶ä¹Ô´´Éô¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤É¤â¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍ»»ñ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¼è°úÀè¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤«¡¢²¿¤ò°û¤ó¤À¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Áê¼ê¤Î¤ªÏÃ¤ò°ì½ê·üÌ¿µ²±¤·¤Æ¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë²Õ¾ò½ñ¤¤Ë¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¥¹¥Þ¥Û¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤ÎÊý¤«¤é¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ø¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¤¤¤¤¤¨¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¥¤¥¨¥¹¤â¤·¤¯¤Ï¥Î¡¼¤È¤·¤«Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤Î»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÁê¼ê¤¬¤ªÇ¯¤ò¾¤¤·¤¿Êý¤Î»þ¡¢²ÎÍØ¶Ê¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£À¤Âå´Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¡¢¤ªÁê¼ê¤ÎÊý¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿²Î¼ê¡¢¶Ê¤È¤â¤ËÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Èù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ÊÍè¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òYouTube¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤â²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ¤äÊ¿À®¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÌÜÎ©¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
¤ª¤½¤é¤¯¡¢½é¤á¤ÆÀÜÂÔ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï·§Ã«¸»á¤ÈÆ±¤¸ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤À¡£¸½ºß¡¢ÀÜÂÔ²¦¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Ã£¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤µ¤¨¡¢½é¤á¤Æ¤Î»þ¤Ï¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¡¢ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿ÍÊÁ¤ÏÅÁ¤ï¤ë¡£¤º¤Ã¤ÈÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤À¤±¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£ÌÜÎ©¤È¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¯¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£
·§Ã«¸»á¤Ë³Ø¤Ö¤È¤·¤¿¤é¡¢ÀÜÂÔ¤¹¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤À¡£¤¤¤¯¤Ä¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤Ç¡¢²¿¤¬¼ñÌ£¤Ê¤Î¤«¡£»Å»ö¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¶ÈÀÓ¤ò¾å¤²¤¿¿Í¤Ê¤Î¤«¡£¥°¥ë¥á¤Ê¤Î¤«¡¢²Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡£°ì½ï¤Ë²ñ¿©¤ò¤¹¤ëÀèÇÚ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤Ç¤·¤ã¤Ð¤é¤º¡¢¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¼«Ê¬¤«¤é¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤ÏÀÜÂÔ¤Î¾ì¿ô¤òÆ§¤ó¤Ç¡¢´·¤ì¤Æ¤«¤é¤¬¤¤¤¤¡£
¢£¡ÖÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤òÊ¹¤¯
Éã¿Æ¤Î·§Ã«À¿»á¤¬¹Í¤¨¤ëÀÜÂÔ¤Ç¤ÎÏÃÂê¤È¤Ï¼ÁÌä¤À¡£Ã£¿Í¤È¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ë¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¿Í¤«¤é¾å¼ê¤ËÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼«¤éÏÃÂê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤Ë¤·¤ã¤Ù¤é¤»¤ë¤è¤¦»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ë»þ¡¢ÀÜÂÔÁê¼ê¤Î¼ã¤¤¿Í¤¬¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤ÏÂÎ³Ê¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡¢²¿¤«¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¡Ù¡Ø¤Ï¤¤¡¢½ÀÆ»¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¤½¤¦¡£½éÃÊ¤È¤«¡©¡Ù¡Ø¤¤¤¨¡¢³ØÀ¸¤Î»þ¡¢¤¢¤ëÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù
¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Áê¼ê¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤ËÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤È¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£½ÀÆ»Áª¼ê¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òË«¤á¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤À¡¢¼ÁÌä¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤¬¼«¸ÊPR¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤ÎÊý¼«¿È¤âÌÀ³Î¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤¤¤¤½ê¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤ªÇ¯´ó¤ê¤äÂ¤Î°¤¤¿Í¤¬ÀÊ¤òÎ©¤È¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢°Ø»Ò¤ò°ú¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡¡´¶¿´¤·¤Þ¤¹¡Ù¡×
¢£ÀÜÂÔ¤Î¥×¥í¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ð¡¼¤Ç¤Î½ÐÍè»ö
¡ÖÁê¼ê¤Ï¡Ø¤¤¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¸¬Â½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤ªÇ¯´ó¤ê¤Î°Ø»Ò¤ò°ú¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÊÁ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÜÂÔ¤Î²ñÏÃ½Ñ¤Ï´Ñ»¡ÎÏ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥´¥ë¥Õ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¡¢µ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦Áê¼ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÜÂÔ¤È¤ÏÁê¼ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¡¢Áê¼ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×
·§Ã«»á¤ÏÀÜÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò´¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤È¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÀÜÂÔ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¶äºÂ¤Ë¤¢¤ë²ñ°÷À©¤Î¥Ð¡¼¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À20Âå¤Ç¤·¤¿¡£À¸°Õµ¤À¹¤ê¤Ç¤¹¡£ÃøÌ¾¤ÊÊý¤À¤±¤¬²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤ÏÍ§¿Í¤¬¤½¤ÎÅ¹¤Î·Ð±Ä¼Ô°ìÂ²¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤Ï°ìÎ®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¢Âç¿Ã·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¡¢Ê¸²½¿Í¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÎÊý¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾»É¸ò´¹¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ò¤È¤ê¤Ç¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£ÆÍÁ³¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤¤¤¿¿Â»Î¤¬¡Ä
¡ÖÀ¸°Õµ¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¤Î¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Ï¥¦¥¹¥Û¡¼¥ë¥É¡Ù¤ò¥Ü¥È¥ë¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢1ËÜ¡¢¿ôËü±ß¤Ç¤¹¡£±Ñ¹ñ²¦¼¼¸æÍÑÃ£¤Ç²¦Â²¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡¢µ¤ÉÊ¹â¤¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ç¤¹¡£20Âå¤Î¼ãÂ¤¤Ë¤Ï¿ÈÊ¬ÉÔÁê±þ¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ë»þ¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤¤¤¿¿Â»Î¤«¤é¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡¢¤¤¤¤¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Í¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥³¥Ã¥Á¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¹ñ»º¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤è¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¿Â»Î¤«¤é°ìÇÕ¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò¤ª¤´¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¤¤ÎÃæ¤Î¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¼Ò¸ò¼Îá¤Ç¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Î¼«Ëý¤Î¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Ï¥¦¥¹¥Û¡¼¥ë¥É¤ò°û¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤´¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¹ñ»º¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤â¥Ü¥È¥ë¥¡¼¥×¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é1¥«·î¤¯¤é¤¤¤·¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤°¤¦¤¼¤ó¡¢ÎÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Ï¥¦¥¹¥Û¡¼¥ë¥É¤È¹ñ»º¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤¬2ËÜ¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Â»Î¤¬²£¤ËºÂ¤ë¤Ê¤ê¡¢¹ñ»º¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤ÏÌ¾»É¸ò´¹¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È1Ëç¡¢Ì¾»É¤òÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¢£½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤³¤½ÃúÇ«¤ËÀÜ¤¹¤ë¤Ù¤ÍýÍ³
¡ÖÌ¾»É¤ò¸«¤¿¤é¡¢¡ØÃÝÄá¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ñ»º¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¤ÈÆ±¤¸Ì¾Á°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤Îºî¤Ã¤¿¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Ì¾»É¤ò¸«¤¿¤é¡¢¥Ë¥Ã¥«¥¦¥ð¥¹¥¡¼²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤ÎÃÝÄá°Ò(¤¿¤±¤·)¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£NHK¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡ÊÃÝÄáÀ¯¹§¡Ë¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ÊÀ¯¹§»á¤Î±ù¡¢¸å¤ËÍÜ»Ò¡áÊÔ½¸ÉôÃí¡Ë¡£»ä¤Ï¡¢º£¤ÏÃÝÄá¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Î·æºî¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÃÝÄá¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¤ËÀÜ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢´¶·ã¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¤È¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¡¢Âº·É¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¡¢¤É¤³¤Ç²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÜÂÔ¤ÎÀÊ¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¿Í¤Ë¤ÏÃúÇ«¤Ë¡¢À¿¼Â¤Ë¤Ä¤¤¢¤¦¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂçÀÚ¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ïº£¤Ç¤â½é¤á¤Æ¤Î¥Ð¡¼¤ä°û¿©Å¹¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤ÎÊý¡¢¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë°Î¤½¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤À¤±¤Ï¤È¤ë¤Þ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Î¤½¤¦¤Ë¤»¤º¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¡¢À¿¼Â¤Ë¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¼ê½ñ¤¤Î¡Ö¤ªÎé¾õ¡×¤Ç½ñ¤¯¤Ù¤6¤Ä
ÀÜÂÔ¤ò¤µ¤ì¤¿Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤ªÎé¾õ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤À¡£¤ªÎé¾õ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢Á÷¤ë¤Þ¤Ç¤¬ÀÜÂÔ¤µ¤ì¤¿¿Í´Ö¤ÎµÁÌ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¥á¡¼¥ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤è¤ê¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤ªÎé¾õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼ã¤¤¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ªÎé¾õ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤ÇÊ¸¾ÏÎÏ¤â¤Ä¤¯¡£À¸À®AI¤Ç¤Ò¤Ê·¿¤òºîÀ®¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¼«É®¤Ç¤ªÎé¾õ¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¡£
µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯½Ð¤¹¤³¤È¡£ÍýÁÛÅª¤Ë¤Ï¿©»ö¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Íâ¡¹Æü¤ËÆÏ¤¯¤¯¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿©»ö¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ìë¡¢¤¦¤Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¼ê»æ¤ò½ñ¤¯¡£½Ð¶Ð»þ¤ËÅêÈ¡¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÍâ¡¹Æü¤Ë¤ÏÃå¤¯¡£1½µ´Ö¤â¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é¤ªÎé¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤â¡¢ÀÜÂÔ¤·¤¿Â¦¤Ï´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Áá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁ÷¤ë¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£
¼ê»æ¤Ë½ñ¤¯¤Î¤Ï¼¡¤ÎÍ×ÁÇ¤À¡£
¡Áê¼ê¤Î²ñ¼ÒÌ¾¡¢Ìò¿¦¡¢»áÌ¾¡£
¢»þ¸õ¤Î°§»¢¡§
¶à·¼¤Ç»Ï¤á¤Æ¡¢»þ¸õ¤Î°§»¢¤òÂ³¤±¤ë¡£
£¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ
¡ÖÀèÆü¤Ï¡¢¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¿©»ö¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¢£¡ÖÇÒ·¼¡×¤è¤ê¤â¡Ö¶à·¼¡×¤È½ñ¤¯ÍýÍ³
¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤à¤È¡¢·Á¼°Åª¤Ê¤Ê¤«¤ËÃÕÀÛ¤ÊÉ½¸½¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ç³ÊÅÀ¤¬¤Ä¤¯Ê¸¾Ï¤Î¤Ê¤«¤Ë¸Î°Õ¤ËÃÕÀÛ¤ÊÉ½¸½¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥³¥Ä¤À¡£¤½¤ì¤ÏÀ¸À®AI¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£À¸À®AI¤ò»È¤Ã¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¥È¡¼¥ó¤¬°ìÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤ï¤¶¤ÈÃÕÀÛ¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤ÏÀ¸À®AI¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È°ÕÌ£¤ò´Þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃÕÀÛ¤Ê´¶ÁÛ¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê°Õ»×¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¡û¡û¤µ¤Þ¤¬Áª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Å¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¤·¤«¤â¤¢¤ÎÎÁÍý¤ÏÀäÉÊ¡¢»ê¹â¤ÎÈþÌ£¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¡û¡û¤µ¤Þ¤«¤é»Ç¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤ÏÂçÊÑ¶½Ì£¿¼¤¯¡¢º£¸å¤Ï¿ÍÀ¸¤Î»Õ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡û¡û¤µ¤Þ¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÊâ°ìÊâ¡¢Êâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤·ò¹¯¤òµ§¤ë¸ÀÍÕ
¡ÈËöÉ®¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡û¡û¤µ¤Þ¤Î±×¡¹¤Î¤´·ò¾¡¤Î¤Û¤É¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¡É
¥·ë¤Ó
Æ¬¸ì¤¬¡Ö¶à·¼¡×¤Ê¤é¡¢·ë¸ì¤Ï¡Ö¶àÇò¡×¤«¡Ö¶à¸À¡×¤ÇÄù¤á¤ë¡£¡Ö·É¶ñ¡×¤Ç¤â¤¤¤¤¡£»ä¤ÏÇÒ·¼¤è¤ê¶à·¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÒ·¼¤À¤È¤¤¤«¤Ë¤â¼êËÜ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ì¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤¬Î©¤Á¾å¤ë¤«¤é¤À¡£
¦Ç¯·îÆü¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤¿ÆüÉÕ¤È½ðÌ¾
ÆüËÜ¤Î¼ê»æ¤Î¾ì¹ç¡¢¤Ê¤¼¤«·î¤ÈÆü¤À¤±¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡£É¬¤ºÇ¯¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
¢£¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡×¤ÎÏÃ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
¥á¡¼¥ë¡¢SNS¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍÕ½ñ¤äÉõ½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤ªÎé¾õ¤Ï¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¤¿Ê¸»ú¤Ç½Ð¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Âç¤¤Ê¸ú²Ì¤òË¾¤á¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤¿Ê¸»ú¤Ð¤«¤ê¤òÆÉ¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡¢¼ê»æ¤Ï¼«É®¤Ç½ñ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤¬¤¢¤ë¡£Îé¾õ¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¤À¡£Áê¼ê¤¬²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼«É®¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌÓÉ®¤Ç½ñ¤¯¤Û¤É¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ËüÇ¯É®¤Ç°ì»ú°ì»ú¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃúÇ«¤Ë½ñ¤¯¡£ÃúÇ«¤ÊÊ¸»ú¤ÏÁê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃúÇ«¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤ï¤ì¤Ð¡¢ÆâÍÆ¤ÎÉÔÈ÷¤äÉÔÂ¤òÊä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»ú¤¬¾å¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â²¼¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÊ¸»ú¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¡£
¼«É®¤Ç¼ê»æ¤ò½ñ¤¯»þ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£´Á»ú¤Ð¤«¤ê¤Î½Ï¸ì¤òÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Á»ú¤È¤Ò¤é¤¬¤Ê¤¬Å¬ÅÙ¤Ëº®¤¶¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë½ñ¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÆÃÊÌ¤È½ñ¤¯»þ¡¢Ê¸Ëö¤Ë¡ÖÆÃ¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ê¸Æ¬¤Ë¡ÖÊÌ¡×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê½ñ¤Êý¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ê»æ¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤¬Ê¸Æ¬¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤¬Ê¸Ëö¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤â¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¢£¥³¥Ä¤Ï¡ÖÃ»Ê¸¤òÏ¢¤Í¤ë¡×¤³¤È
¤½¤·¤Æ¡¢¼ê»æÊ¸¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Æñ²ò¤ÊÉ½¸½¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¸¤òÃ»¤¯¤·¤ÆÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤±¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£
¡Ö¿©»ö¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖÆÃ¤ËÆóÈÖÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¥·¥Á¥ê¥¢É÷¤Î¥µ¥é¥À¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡£
µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢³¨Ê¸»ú¡¢¡Ö¡ª¡×¤ä¡Ö¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¢¤«¤®¥«¥Ã¥³¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£¼«É®¤Ç½ñ¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤Ë³¨Ê¸»ú¤ä¥«¥®¤«¤Ã¤³¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÊ¸¾Ï¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤À¡£
ÌîÃÏ Ãá²Å¡Ê¤Î¤¸¡¦¤Ä¤Í¤è¤·¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È
1957Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Ë¡£¿ÍÊª¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿©¤äÈþ½Ñ¡¢³¤³°Ê¸²½¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÌöÃæ¡£Ãø½ñ¤Ï¡Ø¥È¥è¥¿¤Î´íµ¡´ÉÍý ¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤â¡Ö¹õ»ú²½¡×¤Ç¤¤ëÄìÎÏ¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¹âÁÒ·ò¥¤¥ó¥¿¥ô¥å¡¼¥º¡Ù¡ØÆüËÜ°ì¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ø¥¥ã¥ó¥Æ¥£Êª¸ì¡Ù¡Ø¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃ£¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ø°ìÎ®¤¿¤Á¤Î½¤¶È»þÂå¡Ù¡Ø¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÈþ¿©Î¹¹Ô¡Ù¡ØµþÌ£Êª¸ì¡Ù¡Ø¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ò¸Æ¤ó¤ÀÃË¡Ù¡Ø¥È¥è¥¿Êª¸ì¡Ù¡ÊÀé½»Çî²òÀâ¡¢¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÌ¾ÌçºÆÀ¸ ÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥ÖÊª¸ì¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡¢¡Ø°ËÆ£Ãé ºâÈ¶·Ï¤òÄ¶¤¨¤¿ºÇ¶¯¾¦¿Í¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£¡ØTOKYO¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Êª¸ì¡Ù¤Ç¥ß¥º¥Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¾ÞÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡£Î¹¤Î»¨»ï¡Ø¥Î¥¸¥å¡¼¥ë¡Ù¡ÊJTB¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ë¤Æ¡Öµð¾¢¤ÎÌ¾²è¤òË¬¤Í¤Æ¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¡£
¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È ÌîÃÏ Ãá²Å¡Ë