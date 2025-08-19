東京ディズニーリゾートでは、2025年9月16日(火)より、「ディズニー・ハロウィーン」を盛り上げるスペシャルグッズが登場！

今回は、妖しいハロウィーンパーティーにドキドキしている「ミッキー＆フレンズ」がデザインされたグッズをまとめて紹介します☆

東京ディズニーリゾート「ディズニー・ハロウィーン2025」ミッキー＆フレンズグッズ

発売日：2025年9月16日(火)

販売店舗：

東京ディズニーランド：ディズニー＆カンパニー（雑貨類）、ワールドバザール・コンフェクショナリー（お菓子類）

東京ディズニーシー：エンポーリオ（雑貨類）、ヴァレンティーナズ・スウィート（お菓子類）

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります。

妖しい雰囲気にドキドキしている「ミッキーマウス」たちが描かれた、ハロウィーンならではのデザインシリーズ。

ぬいぐるみバッジやカチューシャなど、パークで楽しめるグッズのほか、お家でもハロウィーン気分を盛り上げるアイテムが豊富にラインナップされます。

ぬいぐるみバッジ ミッキーマウス

価格：2,800円

妖しい闇にドキドキしているミッキーマウスがモチーフのぬいぐるみバッジ。

足裏にプリントされた2025のロゴもポイントです。

ぬいぐるみバッジ ミニーマウス

価格：2,800円

ライトグリーンのドット柄をあしらったコスチューム姿のミニーマウス。

首元に輝くアクセサリーも素敵です。

ぬいぐるみバッジ ドナルドダック

価格：2,800円

ちょっぴりお口を開いた表情が印象的なドナルドダック。

黒い大きなリボンが胸元にあしらわれています。

ぬいぐるみバッジ デイジーダック

価格：2,800円

手首と首にライトグリーンのリボンを巻いたデイジーダック。

ブラックを基調にしたコスチュームもお似合いです。

ぬいぐるみバッジ グーフィー

価格：2,800円

特徴的なロングマントをかっこよく着こなすグーフィー。

2025のロゴがプリントされた、特別感あふれるぬいぐるみバッジです。

ぬいぐるみバッジセット

価格：4,200円

「チップ」と「デール」は2個セットで登場。

コウモリの羽やクモを背負ったかわいいデザインが使用されています。

カチューシャ

価格：2,400円

黒いスパンコールをあしらったカチューシャ。

蛍光グリーンのドット柄リボンがポイントです。

パーカー

価格：5,900円

蛍光グリーンのカラーがアクセントになったパーカー。

胸元にミッキーマウスとミニーマウスのプリントが施されています。

トートバッグ

価格：4,400円

持ち手のリボンがとってもキュートな、妖しい闇にドキドキしているミッキーマウスとミニーマウスが描かれたトートバッグ。

裏面にはチップとデールが描かれています。

きんちゃく

価格：900円

小物入れに便利なきんちゃくもラインナップ。

両面で異なるデザインを楽しめます。

ショッピングバッグA

価格：1,200円

見た目もかわいくて便利なショッピングバッグ。

リボン型の収納ケースの中に、小さく折りたたまれたショッピングバッグが入っています。

ショッピングバッグB

価格：1,200円

サイドにクリアポケットがあしらわれたショッピングバッグ。

ハロウィーンのグッズを持ち帰るのにもぴったりなサイズです。

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉

価格：1,800円

妖しい闇にドキドキしているディズニーの仲間たちがデザインされたオムニバスのトミカ。

屋根にデザインされた「ミッキー＆フレンズ」のアートがインパクト大！

光るオモチャ

価格：2,000円

クリップが360度回転する、リボンの形をした光るオモチャ。

お気に入りのカバンやお洋服につけて楽しむことができます。

マグカップ

価格：2,200円

リラックスタイムが楽しくなりそうなマグカップ。

「ディズニー・ハロウィーン2025」の世界観が楽しめるドリンクウェアです。

ポストカード&ステッカー

価格：600円

メインアートがデザインされたポストカードとステッカーのセット。

ハロウィーンの思い出と一緒に持ち帰ることができます。

クリアホルダーセット

価格：900円

A4サイズとA5サイズのクリアホルダーセット。

A5クリアホルダーは、開くと中央のチップとデールの部分が立ち上がります。

ボールペンセット

価格：1,600円

黒色インクの2本がセットになったミニサイズのボールペン。

ミッキーマウスとミニーマウスのチャームがポイントです。

メモセット

価格：1,300円

ディズニーの仲間たちを描いたメモ5個セット。

おみやげにお友だちとシェアして楽しむこともできます。

ピンバッジ

価格：1,400円

キラキラのラメを閉じ込めた、豪華なピンバッジ。

チップとデールがゆらゆら揺れるチャームもあしらわれています。

カンバッジ

価格：600円

お気に入りのカバンなどにつけられるカンバッジ。

様々な表情をみせる「ミッキー＆フレンズ」に注目です。

レジャーシート

価格：1,000円

アウトドアシーンで大活躍してくれるレジャーシート。

レジャーシートをしまえるバッグ付きです。

ストラップ

価格：1,800円

お気に入りのカバンなどにつけて楽しむストラップ。

コウモリやパンプキンもついた、遊び心あふれるアクセサリーです。

キーチェーン

価格：1,400円

リボンがキュートなカチューシャが、そのままの形でキーチェーンに！

お友だちとおそろいでカバンなどにつけたりするのもおすすめです。

デコレーションマグネット

価格：1,300円

好きなところに貼り付けられるデコレーションマグネット。

ハロウィーン気分を盛り上げてくれるディズニーグッズです。

ウォッシュタオル

価格：1,200円

ブラックとライトグリーンの組み合わせが美しいウォッシュタオル。

ヘムにコウモリのシルエットやロゴが刺繍されています。

フェイスタオル

価格：2,000円

ハロウィーンをイメージしたデザインのフェイスタオル。

これからの季節も大活躍してくれること間違いなし☆

ミラー

価格：2,300円

「ミッキー＆フレンズ」デザインのミラー。

鏡面にレイアウトされた妖しい闇の絵柄にも注目です。

チョコレートクランチ

価格：2,200円

ミルクとホワイトの2種類の味を楽しめるチョコレートクランチ。

食べ終わった後は、容器をリユースすることができます。

パスタスナック

価格：800円

スパイシーハリッサソース風味のパスタスナック。

おうちに帰ってみんなでシェアできます。

クッキー

価格：1,200円

個装された、おみやげにおすすめなカフェオレ風味のクッキー。

箱の中には全8種のうち、どれか1枚シールが入っています。

アソーテッド・クッキー

価格：2,000円

プリント入りのバタークッキー、バター＆コーヒークッキー、チョコレート＆オレンジクッキー、チョコレートクッキー、ストロベリークッキー、ムラサキイモクッキー、パイが入ったアソーテッド・クッキー。

ハロウィーンパーティーにもおすすめのお菓子です。

キーチェーン

価格：単品 1,400円 ※ランダム／コンプリートBOX 8,400円

ヴィランズをモチーフにしたキーチェーン。

一度に全種類揃うコンプリートボックスも販売されます。

写真セット

価格：3,200円

ハロウィーンのコスチュームを着ているミッキーマウスたちの写真。

ミニーマウスやドナルドダック、デイジーダック、グーフィーたちの10枚セットです。

妖しい雰囲気と、キャラクターたちのドキドキした表情がかわいいグッズシリーズ。

お気に入りのアイテムと一緒に、「ディズニー・ハロウィーン」を思いっきり楽しんでくださいね！

「ディズニー・ハロウィーン2025」ミッキー＆フレンズグッズの紹介でした。

© Disney

※画像は、すべてイメージです。

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

