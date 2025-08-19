久保田利伸、40周年記念ベストのトレーラー映像を解禁 新ビジュアルも公開
久保田利伸が、40周年記念ベストアルバム『THE BADDEST IV＆Timeless Hits』（9月10日リリース）の最新トレーラー映像と新アーティスト写真を公開した。
【画像】指先の糸のようなものが気になる…！ベストアルバム『THE BADDEST IV＆Timeless Hits』初回限定盤ジャケット
同作は、アニバーサリーイヤーに向けた2作連続ベストアルバムの第1弾。2013年から現在までに発表された楽曲を中心に構成された『THE BADDEST IV』と、時代を超えて支持される名曲を集めた『Timeless Hits』の2枚組となる。配信限定だった「the Beat of Life」（CITIZEN CMソング）や、「諸行は無常」（テレビ東京『ワールドビジネスサテライト』エンディングテーマ）、「Brand New Eyes」（ネスカフェ「ゴールドブレンド」CMソング）といった最新曲も収録されている。
初回生産限定盤には、昨年から今年1月にかけて行われた全国ツアー『佐藤さん、いつものでよろしいですか？Tour』のダイジェストと、1月22日に大阪・フェスティバルホールで収録されたスペシャル映像『素顔のKUBOTA 2024〜‘25』を収めたBlu-rayまたはDVDが付属する。最新アーティスト写真とトレーラー映像もあわせて公開されており、トレーラーでは全31曲を使用した構成に、懐かしい映像も盛り込まれている。
さらに、9月13日からは全国ホールツアー『Toshinobu Kubota 40th Anniversary Tour 2025-26 “Big up!”』がスタート。同ツアーは全国30ヶ所35公演を予定しており、2026年春には静岡、名古屋、大阪、東京を巡るアリーナ公演も控えている。
