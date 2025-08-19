Insta360Japan株式会社は、「Insta360 X5」を初めとした現行製品を含む「夏のラストセール」を8月19日（火）からスタートした。最大3万2,700円の値引きで販売するなど、「過去最大級の割引」をアピールしている。

実施するのは公式ストア、公式楽天ストア、公式Amazonストア、全国の取り扱い家電量販店など。

「Insta360 X5」「Insta360 Ace Pro 2」といった現行製品も対象となっている。

セール名

夏のラストセール

セール期間

2025年8月19日（火）16時00分～9月4日（木）16時00分

※家電量販店での取り扱いは8月20日（水）開店時間から9月4日（木）閉店時間まで

対象製品

Insta360 X5 通常版

84,800円→73,800円（11,000円OFF）

Insta360 X5 エッセンシャルキット

101,800円→92,200円（9,600円OFF）

Insta360 X5スターターキット

92,900円→86,400円（6,500円OFF）

Insta360 X4 通常版

79,800円→55,800円（24,000円OFF）

Insta360 GO 3S 64GB

61,800円→49,300円（12,500円OFF）

Insta360 GO 3S 64GBGO 3S 128GB

65,800→52,700円（13,100円OFF）

Insta360 Ace Pro 2 通常版

67,800円→56,200円（11,600円OFF）

Insta360 Ace Pro 2デュアルバッテリーストリート撮影キット

78,800円→66,100円（12,700円OFF）

Insta360 Ace Pro 通常版

67,800円→35,800円（32,000円OFF）

Insta360 Flow 2 Pro クリエイターキット

26,900円→21,500円（5,400円OFF）