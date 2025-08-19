　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月19日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　37(　　　37)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　16(　　　16)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 317(　　 317)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　54(　　　54)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 503(　　 503)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 925(　　 473)
　　　　　 　 　12月限　　　　　79(　　　37)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 145(　　　93)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 55058(　 24898)
　　　　　 　 　10月限　　　　 236(　　　90)
　　　　　 　 　11月限　　　　　16(　　　12)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 714(　　 410)
　　　　　 　 　12月限　　　　　47(　　　25)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 28046(　 13232)
　　　　　 　 　10月限　　　　 196(　　 104)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　66(　　　66)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2808(　　2808)
　　　　　 　 　10月限　　　　　41(　　　41)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 169(　　 169)
　　　　　 　 　12月限　　　　　17(　　　17)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 22784(　 22784)
　　　　　 　 　10月限　　　　　14(　　　14)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース