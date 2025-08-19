主要国内証券 先物取引高情報まとめ（8月19日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月19日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 37( 37)
TOPIX先物 9月限 16( 16)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 317( 317)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 54( 54)
日経225ミニ 9月限 503( 503)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 925( 473)
12月限 79( 37)
TOPIX先物 9月限 145( 93)
12月限 2( 2)
日経225ミニ 9月限 55058( 24898)
10月限 236( 90)
11月限 16( 12)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 714( 410)
12月限 47( 25)
日経225ミニ 9月限 28046( 13232)
10月限 196( 104)
11月限 3( 3)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 66( 66)
12月限 5( 5)
日経225ミニ 9月限 2808( 2808)
10月限 41( 41)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 169( 169)
12月限 17( 17)
TOPIX先物 9月限 14( 14)
日経225ミニ 9月限 22784( 22784)
10月限 14( 14)
11月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
