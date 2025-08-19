¥ï¥ó¥ª¥¯Taka¤¬²«ÎÐ¥«¥éー¤ÎÃ»È±¤Ë¡ª±êÉñ¤¦Ãæ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·É¨¤ò¤Ä¤²Î¤¤¾å¤²¤ë¥Ä¥¢ー¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ³¡¹¸ø³«
¢£¡ØDETOX JAPAN TOUR 2025¡Ù¥Ä¥¢ー½éÆü¡õÆóÆüÌÜ¤ÎÂçÊ¬¸ø±é¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÚÆ°²è¡Û²«ÎÐÃ»È±»Ñ¤ÎTaka¡ØDETOX JAPAN TOUR 2025¡Ù¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È①～③
ONE OK ROCK¤ÎTaka¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£¡ØDETOX JAPAN TOUR 2025¡Ù¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¹¹¿·¤·¤¿¡£
ONE OK ROCK¤Ï¡¢8·î16Æü¤Ë¥Ä¥¢ー½éÆü¤òÂçÊ¬¡¦¥¯¥é¥µ¥¹¥Éー¥àÂçÊ¬¤Ç·Þ¤¨¡¢8·î17Æü¤ÈÆóÆü´Ö¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Taka¤Ï½éÆü¤ÈÆóÆüÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤ò3¤Ä¤Ë¤ï¤±¤ÆÅê¹Æ¡£²«ÎÐ¥«¥éー¤ÎÃ»È±»Ñ¤ÇTaka¤¬ÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤ÇÅ·¤ò¶Ä¤°»Ñ¤ä¡¢¥á¥ó¥Ðー¤È¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë½Ð¿ØÁ°¤Î¼Ì¿¿¡¢¥¹¥âー¥¯¤Ë¸þ¤«¤¤Êâ¤¯¸å¤í»Ñ¤Ë±ê¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤ÉÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£