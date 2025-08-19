主要国内証券 先物取引高情報まとめ（8月19日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月19日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1579( 725)
TOPIX先物 9月限 988( 606)
日経225ミニ 9月限 2980( 2952)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 143( 0)
TOPIX先物 9月限 349( 246)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1157( 0)
TOPIX先物 9月限 465( 333)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3768( 487)
TOPIX先物 9月限 2367( 757)
日経225ミニ 9月限 1972( 1969)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 357( 285)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2290( 889)
12月限 82( 66)
TOPIX先物 9月限 409( 261)
12月限 10( 10)
日経225ミニ 9月限 81754( 30549)
10月限 162( 80)
11月限 17( 17)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 711( 429)
12月限 22( 16)
日経225ミニ 9月限 46801( 21571)
10月限 96( 40)
11月限 8( 0)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3( 3)
日経225ミニ 9月限 5447( 5447)
10月限 121( 121)
11月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 537( 537)
12月限 46( 46)
日経225ミニ 9月限 27488( 27488)
10月限 24( 24)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
