　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月19日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1579(　　 725)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 988(　　 606)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2980(　　2952)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 143(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 349(　　 246)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1157(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 465(　　 333)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3768(　　 487)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2367(　　 757)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1972(　　1969)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 357(　　 285)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2290(　　 889)
　　　　　 　 　12月限　　　　　82(　　　66)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 409(　　 261)
　　　　　 　 　12月限　　　　　10(　　　10)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 81754(　 30549)
　　　　　 　 　10月限　　　　 162(　　　80)
　　　　　 　 　11月限　　　　　17(　　　17)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 711(　　 429)
　　　　　 　 　12月限　　　　　22(　　　16)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 46801(　 21571)
　　　　　 　 　10月限　　　　　96(　　　40)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 8(　　　 0)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5447(　　5447)
　　　　　 　 　10月限　　　　 121(　　 121)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 537(　　 537)
　　　　　 　 　12月限　　　　　46(　　　46)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 27488(　 27488)
　　　　　 　 　10月限　　　　　24(　　　24)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース