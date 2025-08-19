外国証券 先物取引高情報まとめ（8月19日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月19日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7579( 7563)
12月限 59( 59)
TOPIX先物 9月限 8774( 8774)
日経225ミニ 9月限 105786( 105786)
10月限 1860( 1860)
11月限 60( 60)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4930( 4930)
12月限 61( 61)
TOPIX先物 9月限 6214( 6214)
日経225ミニ 9月限 56276( 56276)
10月限 888( 888)
11月限 74( 74)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 107( 91)
TOPIX先物 9月限 19( 19)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1039( 163)
TOPIX先物 9月限 1449( 1301)
日経225ミニ 9月限 3512( 3432)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 529( 529)
12月限 17( 17)
TOPIX先物 9月限 1525( 1525)
日経225ミニ 9月限 5681( 5681)
10月限 123( 123)
11月限 17( 17)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1040( 1040)
TOPIX先物 9月限 548( 548)
日経225ミニ 9月限 257( 257)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 778( 778)
12月限 17( 17)
TOPIX先物 9月限 1670( 1670)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 9月限 9406( 9406)
10月限 88( 88)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 334( 334)
TOPIX先物 9月限 110( 88)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 51( 51)
TOPIX先物 9月限 74( 74)
日経225ミニ 9月限 768( 768)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 745( 745)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 666( 666)
10月限 30( 30)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
