　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月19日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　7579(　　7563)
　　　　　 　 　12月限　　　　　59(　　　59)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　8774(　　8774)
日経225ミニ　 　 9月限　　　105786(　105786)
　　　　　 　 　10月限　　　　1860(　　1860)
　　　　　 　 　11月限　　　　　60(　　　60)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4930(　　4930)
　　　　　 　 　12月限　　　　　61(　　　61)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6214(　　6214)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 56276(　 56276)
　　　　　 　 　10月限　　　　 888(　　 888)
　　　　　 　 　11月限　　　　　74(　　　74)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 107(　　　91)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　19(　　　19)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1039(　　 163)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1449(　　1301)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3512(　　3432)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 529(　　 529)
　　　　　 　 　12月限　　　　　17(　　　17)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1525(　　1525)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5681(　　5681)
　　　　　 　 　10月限　　　　 123(　　 123)
　　　　　 　 　11月限　　　　　17(　　　17)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1040(　　1040)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 548(　　 548)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 257(　　 257)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 778(　　 778)
　　　　　 　 　12月限　　　　　17(　　　17)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1670(　　1670)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　9406(　　9406)
　　　　　 　 　10月限　　　　　88(　　　88)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 334(　　 334)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 110(　　　88)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　51(　　　51)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　74(　　　74)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 768(　　 768)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 745(　　 745)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 666(　　 666)
　　　　　 　 　10月限　　　　　30(　　　30)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

