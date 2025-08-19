　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月19日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 21792(　 20311)
　　　　　 　 　12月限　　　　　99(　　　99)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 22634(　 22174)
日経225ミニ　 　 9月限　　　208360(　208360)
　　　　　 　 　10月限　　　　3947(　　3947)
　　　　　 　 　11月限　　　　　58(　　　58)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 15333(　 14101)
　　　　　 　 　12月限　　　　 517(　　 517)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 20171(　 18971)
　　　　　 　 　12月限　　　　　10(　　　10)
日経225ミニ　 　 9月限　　　118921(　118921)
　　　　　 　 　10月限　　　　2926(　　2926)
　　　　　 　 　11月限　　　　 122(　　 122)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 658(　　 461)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 518(　　 492)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5238(　　5238)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2130(　　1834)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2970(　　2125)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3533(　　3465)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2186(　　1647)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4936(　　3719)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　9792(　　9792)
　　　　　 　 　10月限　　　　　28(　　　28)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 1(　　　 1)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2035(　　1750)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6066(　　4547)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　6011(　　6011)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1829(　　1764)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3086(　　2986)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 19772(　 19772)
　　　　　 　 　10月限　　　　　75(　　　75)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 670(　　 596)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1484(　　 484)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2175(　　1051)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1772(　　 356)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 523(　　 523)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 507(　　 453)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 344(　　 344)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース