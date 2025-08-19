外国証券 先物取引高情報まとめ（8月19日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月19日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 21792( 20311)
12月限 99( 99)
TOPIX先物 9月限 22634( 22174)
日経225ミニ 9月限 208360( 208360)
10月限 3947( 3947)
11月限 58( 58)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 15333( 14101)
12月限 517( 517)
TOPIX先物 9月限 20171( 18971)
12月限 10( 10)
日経225ミニ 9月限 118921( 118921)
10月限 2926( 2926)
11月限 122( 122)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 658( 461)
TOPIX先物 9月限 518( 492)
日経225ミニ 9月限 5238( 5238)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2130( 1834)
TOPIX先物 9月限 2970( 2125)
日経225ミニ 9月限 3533( 3465)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2186( 1647)
12月限 1( 1)
TOPIX先物 9月限 4936( 3719)
日経225ミニ 9月限 9792( 9792)
10月限 28( 28)
11月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2035( 1750)
TOPIX先物 9月限 6066( 4547)
日経225ミニ 9月限 6011( 6011)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1829( 1764)
12月限 9( 9)
TOPIX先物 9月限 3086( 2986)
日経225ミニ 9月限 19772( 19772)
10月限 75( 75)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 670( 596)
TOPIX先物 9月限 1484( 484)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2175( 1051)
TOPIX先物 9月限 1772( 356)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 523( 523)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 507( 453)
TOPIX先物 9月限 344( 344)
日経225ミニ 10月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
