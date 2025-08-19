「日経225オプション」9月限プット手口情報（19日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
マネックス証券 15( 15)
楽天証券 13( 13)
SBI証券 11( 5)
松井証券 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯4万2875円プット
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 59( 59)
楽天証券 21( 21)
SBI証券 28( 14)
松井証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 6( 6)
UBS証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万3125円プット
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯4万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
楽天証券 6( 6)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 10( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
松井証券 10( 10)
SBI証券 1( 1)
◯4万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
三菱UFJeスマート 3( 3)
SBI証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
