「日経225オプション」9月限プット手口情報（19日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 401( 351)
モルガンMUFG証券 250( 250)
ソシエテジェネラル証券 56( 56)
SMBC日興証券 40( 40)
BNPパリバ証券 129( 29)
ゴールドマン証券 73( 23)
マネックス証券 20( 20)
野村証券 20( 20)
JPモルガン証券 15( 15)
ビーオブエー証券 15( 15)
楽天証券 13( 13)
松井証券 7( 7)
SBI証券 18( 6)
岩井コスモ証券 2( 2)
広田証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
大和証券 100( 0)
◯4万2625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
ゴールドマン証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
豊証券 1( 1)
◯4万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
◯4万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 275( 225)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
BNPパリバ証券 18( 18)
SBI証券 51( 17)
楽天証券 15( 15)
松井証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 11( 11)
岩井コスモ証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
安藤証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
みずほ証券 150( 0)
UBS証券 100( 0)
◯4万3125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
◯4万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 180( 120)
JPモルガン証券 60( 60)
ソシエテジェネラル証券 35( 35)
BNPパリバ証券 23( 23)
