「日経225オプション」9月限コール手口情報（19日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 44( 44)
SBI証券 26( 22)
楽天証券 20( 20)
BNPパリバ証券 7( 7)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
楽天証券 4( 4)
SBI証券 5( 3)
松井証券 1( 1)
◯4万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
楽天証券 10( 10)
松井証券 9( 9)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯4万4125円コール
取引高(立会内)
楽天証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 5( 5)
◯4万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 79( 79)
SBI証券 90( 56)
楽天証券 17( 17)
モルガンMUFG証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯4万3875円コール
取引高(立会内)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
SBI証券 9( 7)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万3625円コール
取引高(立会内)
SBI証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
SBI証券 19( 13)
みずほ証券 10( 10)
楽天証券 2( 2)
◯4万3250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万3375円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
