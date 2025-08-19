　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万4500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　44(　　44)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　26(　　22)
楽天証券　　　　　　　　　　　　20(　　20)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　25(　　25)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)


◯4万4000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　79(　　79)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　90(　　56)
楽天証券　　　　　　　　　　　　17(　　17)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　13(　　13)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 8(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万3875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万3750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　16(　　16)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 9(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 3)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　25(　　25)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　19(　　13)
みずほ証券　　　　　　　　　　　10(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万3250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万3375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース