「日経225オプション」9月限コール手口情報（19日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 135( 135)
BNPパリバ証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 37( 37)
SBI証券 79( 35)
三菱UFJeスマート 29( 29)
楽天証券 19( 19)
松井証券 7( 7)
モルガンMUFG証券 6( 6)
マネックス証券 5( 5)
シティグループ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
ビーオブエー証券 692( 0)
JPモルガン証券 600( 0)
◯4万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 47( 47)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
SBI証券 1( 1)
◯4万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 69( 69)
BNPパリバ証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
楽天証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
SBI証券 6( 4)
◯4万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 332( 332)
モルガンMUFG証券 200( 200)
ソシエテジェネラル証券 69( 69)
楽天証券 61( 61)
BNPパリバ証券 61( 61)
SBI証券 78( 38)
UBS証券 20( 20)
松井証券 18( 18)
野村証券 10( 10)
安藤証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ゴールドマン証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
JPモルガン証券 600( 0)
◯4万3875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 48( 48)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
楽天証券 5( 5)
ゴールドマン証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯4万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 119( 119)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
BNPパリバ証券 21( 21)
SBI証券 23( 17)
楽天証券 8( 8)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯4万3625円コール
取引高(立会内)
◯4万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 135( 135)
BNPパリバ証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 37( 37)
SBI証券 79( 35)
三菱UFJeスマート 29( 29)
楽天証券 19( 19)
松井証券 7( 7)
モルガンMUFG証券 6( 6)
マネックス証券 5( 5)
シティグループ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
ビーオブエー証券 692( 0)
JPモルガン証券 600( 0)
◯4万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 47( 47)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
SBI証券 1( 1)
◯4万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 69( 69)
BNPパリバ証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
楽天証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
SBI証券 6( 4)
◯4万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 332( 332)
モルガンMUFG証券 200( 200)
ソシエテジェネラル証券 69( 69)
楽天証券 61( 61)
BNPパリバ証券 61( 61)
SBI証券 78( 38)
UBS証券 20( 20)
松井証券 18( 18)
野村証券 10( 10)
安藤証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ゴールドマン証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
JPモルガン証券 600( 0)
◯4万3875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 48( 48)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
楽天証券 5( 5)
ゴールドマン証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯4万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 119( 119)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
BNPパリバ証券 21( 21)
SBI証券 23( 17)
楽天証券 8( 8)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯4万3625円コール
取引高(立会内)