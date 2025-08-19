からやま、人気の「マグロ天」2025年も発売、からあげとの合い盛り定食などラインアップ

からあげ定食専門店「からやま」は8月22日、期間限定メニュー「マグロ天合盛り定食」などを発売する。

昨年販売した際に、一時売り切れとなった人気メニューが2025年も登場。「マグロ天」に看板メニューのからあげ「カリッともも」を組み合わせた定食のほか、単品「マグロ天」、テイクアウトの弁当などを取りそろえる。

〈からやま「マグロ天」商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉

■店内メニュー

〈1〉マグロ天合盛り定食(1,045円)

〈2〉マグロ天倍盛り合盛り定食(1,419円)

〈3〉マグロ天 単品(495円)

■テイクアウトメニュー

〈1〉マグロ天合盛り弁当(1,026円)

〈2〉マグロ天倍盛り弁当(1,393円)

〈3〉マグロ天 単品(486円)

※店舗により価格が異なる場合がある。

「マグロ天合盛り定食」は、2024年の期間限定メニュー年間販売数ランキングで、上位5品入りを果たした人気メニュー。マグロ天は、厳選したまぐろに下味をつけ、軽い衣と食感で仕上げている。そのまま食べるのはもちろん、別添えの醤油や大根おろし、わさびを付けて食べるのもおすすめだという。

各メニューの内容は以下の通り。

◆マグロ天合盛り定食

定食の内容は、マグロ天4個、カリッともも2個、わさび、醤油、大根おろし、ご飯、みそ汁。税込1,045円。

◆マグロ天倍盛り合盛り定食

定食の内容は、マグロ天8個、カリッともも2個、わさび、醤油、大根おろし、ご飯、みそ汁。税込1,419円。

◆マグロ天 単品

マグロ天4個に、わさび･醤油･大根おろし付き。税込495円。

◆マグロ天合盛り弁当

弁当の内容は、マグロ天4個、カリッともも2個、わさび、醤油、大根おろし、ご飯。税込1,026円。

◆マグロ天倍盛り弁当

弁当の内容は、マグロ天8個、カリッともも2個、わさび、醤油、大根おろし、ご飯。税込1,393円。

◆マグロ天 単品

マグロ天4個に、わさび･醤油･大根おろし付き。税込486円。

