人気ブランドが60以上集結！“最新のK-Beauty”が体験できる【大阪・関西万博】で開催中のイベントをCHECK♡

ライブ＆動画コミュニティアプリ「ミクチャ」で開催されたRay WEBコラボイベントで、見事1位に輝いた野々宮さんが登場！大阪で開催中の大阪・関西万博にて特設された『大阪EXPO「韓国コスメK-BEAUTYゾーン」』を取材してきてくれました。今回は、実際に体験している様子を写真とともにお届けします♡

大阪・関西万博にて特設されたイベントを人気ライバーが取材！

ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」にて、大阪・関西万博に特設されている「韓国コスメK-BEAUTYゾーン」を取材するRayWEBリポーターを決めるオーディションが開催！ アツい戦いのなか、見事1位に輝いたのは野々宮さん。 実際に大阪・関西万博へ足を運び、レポーターとして現地の様子を取材してくれました。 野々宮さん ミクチャID：17112759 Question 今回このイベントに参加してみた感想は？ 「1年前からミャクミャクが可愛くて気になっていて、京都に訪れた際にグッズを買い始めました。 ファンの方もミャクミャク好きを認知してくださっていたので、ミクチャで万博に関係するイベントがあったら出たいと公言していたところ、今回のRay WEBとのコラボイベントがあり参加しました。 急に参加することになったけれど、私が好きなものを好きとアピールすることを活動指針としているのをリスナーさんも知ってくださっていたので、応援してくれました！」 当日持参してくれた野々宮さんのミャクミャクグッズ（一部） 野々宮さんの自宅にあるミャクミャクグッズ 「自分のなかで勝負服にしている浴衣があって、その色がたまたま赤と青（ミャクミャクカラー）でした。3年前からここぞというときに着ていて、最近は1年くらい着ていなかったんですが、それを久しぶりに着ると宣言して、気あいを入れて取り組みました。 すると、ファンの方も着たからには勝たせないと、という気持ちで応援してくれたとみたいです。 正直危ない、勝てないと思ったときもあって、少し弱気になっていたので、最後は負けたと思っていました。でも結果、1位で終わることができて、1位と知ったときは号泣しました。今までで1番泣いたイベントになったと思います。 最終日に応援しに配信を見に来てくれた人が、今まで自分を応援してくれてた人たちだったので、心から感謝しています！」

約60ブランドの韓国ビューティーを体験できる♡ 大阪EXPO「韓国コスメK-BEAUTYゾーン」って？

大阪・関西万博に韓国ビューティの最新トレンドを体験できる『大阪EXPO「韓国コスメK-BEAUTYゾーン」』が特設！ スキンケア、メイクアップ、ヘアケア、ビューティガジェットなど、日本初上陸の韓国コスメ60ブランド以上が直接体験・購入できるイベントです。 今リアルに韓国でバズっているコスメやスキンケアを、実際に試すことができる貴重な場所！ 大阪・関西万博に訪れた際は、ぜひ足を運んでみてくださいね♡

見た目も機能も充実♡ 野々宮さんが気になったコスメ3選を紹介！

Ray WEB編集部が厳選！おすすめアイテム5選

最新のK-Beautyが集まるなかで、特にRay WEB編集部が注目したおすすめアイテムをご紹介！ 肌のキメを整えてくれるニードルエッセンスから、72時間色白を持続してくれるトーンアップローションなど、気になるアイテムがたくさんありました♡ Item 「グアバスキントナーフェイスマスクパッド」ベントン 乾燥や赤みを整えて化粧ノリをよくしてくれるアイテム。 低刺激の3重レイヤードシートで肌にやさしく、エッセンスを深く浸透させてくれます。 「グアバスキントナーフェイスマスクパッド」ベントン 楽天 販売ページ Item 「ポアトーンニングアキュエッセンス」ダムトーン 毛穴・肌質・肌トーンを一度にケアするニードルエッセンス。 20万本以上の高純度な高麗人参エクソソームコーティングニードルを配合していて、毛穴の見た目を整え、弾力感のある肌に導いてくれます。 「ポアトーンニングアキュエッセンス」ダムトーン 楽天 販売ページ Item 「ファッミク」スーパーフルベジグローブライトニングセラム デイリー保湿ソリューションで肌の内側の乾燥を抑えてくれる優れもの。 敏感肌のための栄養セラムで疲れた肌を引き締めてくれます。 「スーパーフルベジグローブライトニングセラム」ファッミク 楽天 販売ページ Item 「ピュア＆ディープクレンジングオイル」アウォン アルガンカーネルオイル、石豆オイルなど10種類の植物性原料で作られた低刺激オイル。 まろやかでやわらかな使用感で敏感肌の人でも使えます。 「ピュア＆ディープクレンジングオイル」アウォン 楽天 販売ページ Item 「トーンアップローション」BOM お風呂上がりに塗って流すだけで72時間色白が持続。 白浮きすることもなく自然にトーンアップしてくれます。 「トーンアップローション」BOM Qoo10 販売ページ

イベントを体験してみて気づいた“韓国コスメの魅力”とは？

Question 普段から韓国コスメは使う？ 「意識したことはないけど、気づいたら使っているコスメが韓国コスメだったということが多いです。 韓国コスメは今までパッケージの可愛さに注目していたのですが、今日のお話を聞いて想像以上に美容成分やビーガンなど健康志向の成分が使用されたつくりになっており、体のことを考えられたものが多いということを初めて知りました。 ビジュアルも可愛くて、成分もいいものはなかなか見つけるのも難しいので、さらに安価でコスパがいいのも魅力的で、これからもっと注目していきたいと思いました。 知らなかったパウダーの日焼け止めや、それぞれの肌にあう色に変化する下地、ファンデーションなど新たな発見もたくさんあり、とても面白かったです！」 Question 大阪・関西万博に来るのは初めて？ 「初めてです。ずっと来たいと思っていて念願でした！平日でも人が多くて、土日は大変そうですね。これからいろいろなパビリオンを回るのが楽しみです」 取材後、午後からでもこんなにたくさんのパビリオンを回って満喫した野々宮さん。 Question 気になっているパビリオンは？ 「フランス館とアメリカ館とスイス館に行ってみたいです。アメリカ館は特に、自分のライブ配信活動でのファンマークに自由の女神が入っているので、親しみがあります。 スイス館は、ハイジの世界観を表現していると聞いたので行ってみたいです！」 野々宮さんの体験レポートはいかがでしたか？ K-BEAUTYの最新トレンドを一気に体験できるチャンスをお見逃しなく♡ 詳しくはこちら

ライター Ray WEB編集部