¡ÖÀ¤³¦¤Ë5¿Í¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¥¿¥ó¥´¤Î³Ú´ï¤Ç¥Ð¥Ã¥Ï¤òÁÕ¤Ç¤ëÆüËÜ¿Í½é¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥óÁÕ¼Ô ¶âÂô¤Ç±éÁÕ²ñ
¥É¥¤¥ÄÈ¯¾Í¤Î³Ú´ï¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥ó¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿±éÁÕ²È¤¬¶âÂô»Ô¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô½Ð¿È¤ÇÌî¡¹»Ô¤Ë½»¤à¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥óÁÕ¼Ô¡¦À¸¿å·É°ìÏ¯¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Î¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥óÁÕ¼Ô¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥ó¤Ï¤ª¤è¤½185Ç¯Á°¤Ë¥É¥¤¥Ä¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë»÷¤¿³Ú´ï¤Ç¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥¿¥ó¥´¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹»»þÂå¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥¿¥ó¥´¤ÎÌ¾¶Ê¤¬À¸¿å¤µ¤ó¤Î¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥óÁÕ¼Ô¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÄÁ¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
À¸¿å·É°ìÏ¯¤µ¤ó¡Ö¤³¤Î³Ú´ï¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ã¤Æº£¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤Ç5¿Í¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤â¤½¤ÎÆ»¤Ë¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È»ä¤Ï·¹ÅÝ¤·¤Æ¡×
8·î17Æü¡¢¶âÂô»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±éÁÕ²ñ¡£
¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀ¸¿å¤µ¤ó¤Î»Õ¾¢¤Ç¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥ó¤ÎÀ¤³¦ÅªÁÕ¼Ô¾®¾¾Î¼ÂÀ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
À¸¿å¤µ¤ó¤¬¾®¾¾¤µ¤ó¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤ò´ê¤¤½Ð¤¿¤Î¤ÏÂç³Øºß³ØÃæ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¾®¾¾Î¼ÂÀ¤µ¤ó¡Ö¡Ê¶âÂô¤Ç¡Ë¥µ¥¤¥ó²ñ¤«²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¡ÊÀ¸¿å¤µ¤ó¤¬¡Ë¤Ü¤¯¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥ó¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ç1¸Ä¥Ü¥í¤¤¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥ó¤òÂðµÞÊØ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢Èà¤¬ËÍ¤Î²È¤Ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥ó¤Ç¥Ð¥Ã¥Ï¤òÃÆ¤¤¤Æ¤ë¿Í¤ÏÀÎ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ç¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥ë¥ì¥Ã¥¿¤È¤¤¤¦µð¾¢¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤¬¤½¤Î¿Í¤ÎÄÁ¤·¤¤¥ì¥³¡¼¥É¤òÈà¤ËÊ¹¤«¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤¿¤éµÞ¤ËÌÜ³Ð¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ËÍ¡¢¥¯¥é¥Ã¥·¥Ã¥¯¤Ç¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥ó¤òÃÆ¤¯ÃË¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡×¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ØÎ±³Ø
¤½¤Î¸å¡¢À¸¿å¤µ¤ó¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ËÎ±³Ø¡¢¾®¾¾¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Î¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥óÁÕ¼Ô¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥ë¥ì¥Ã¥¿»á¤Î¤â¤È¤Ç³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
°ÊÍè¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Î¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥óÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¾¾Î¼ÂÀ¤µ¤ó¡ÖËÜÅö¤Ëº£¡¢Èà¤¬ÃÆ¤¤¤Æ¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤ÈÆ±¤¸¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥ó±éÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸³Ú´ï¤òÃÆ¤¤¤Æ¤ë¿Í¤À¤Ã¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤ÈÃÆ¤±¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦À¤³¦Ãæ¤Ç¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥óÁÕ¼Ô¤¬¤¹¤´¤¯¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤ÏÆ±»þÂ¿È¯¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¿å¤¯¤ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Æ»¤òÊâ¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Î¤È¤³¤í¤ÏÈó¾ï¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¡×
À¸¿å·É°ìÏ¯¤µ¤ó¡Ö¤¹¤´¤¤±éÁÕ²È¤Ê¤Î¤Ç¤½¤Î±éÁÕ¤Ë²æ¡¹¤¬²¿¤È¤«¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç²æ¡¹¤â¤¹¤´¤¤¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¡×¥µ¥¯¥½¥Õ¥©¥ó¤È¥Ô¥¢¥Î¤È¤Î¥È¥ê¥ª¤ò·ëÀ®¤·ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°
13Ç¯Á°¡¢À¸¿å¤µ¤ó¤Ï¥µ¥¯¥½¥Õ¥©¥ó¤È¥Ô¥¢¥Î¤È¤Î¥È¥ê¥ª¡Ö¥È¥ì¥¹¡¦¥Ñ¥¿¡¼¥¿¥¹¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤äÅìµþ¤Ç¤Î¸ø±é¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¸ø±é¤Ç¤ÏÀÐÀî¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¶Ê¤òÈ¯É½¡£
ºî¶Ê²È¡¦²»³ÚÍýÏÀ¸¦µæ¼Ô ¾¾±º¿¸ã¤µ¤ó¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ½¸½¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¿¤À¤¿¶Ã¤¤¤¿¡£¥¿¥ó¥´¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥ó¤Îºß¤êÊý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò»ä¤ÏºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¸ø±é¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï»Õ¾¢¡¦¾®¾¾Î¼ÂÀ¤µ¤ó¤È¤ÎÂÔË¾¤Î¶¥±é¤Ç¤¹¡£¶âÂô¤òµòÅÀ¤ËÀ¤³¦¤Ø¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥ó
´ÑµÒ¡Ö²Ã²ì»Ô¤«¤é²»³Ú²È¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¢¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡×¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥ó¤Î²»¿§¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬º£Æü¤¹¤´¤¤¤ï¤«¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö¤¹¤´¤¤½Â¤¤²»¿§¤È¤¤¤¦¤«°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²»¿§¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×
À¸¿å·É°ìÏ¯¤µ¤ó¡Ö¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥ó¤ò»Ï¤á¤Æ»ÍÈ¾À¤µª²á¤®¤ÆÀáÌÜ¤ÇÀèÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î±éÁÕ¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¿»ä¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥Ã¥¯¤ÎÆ»¤Ç¤µ¤é¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ð¥ó¥É¥Í¥ª¥ó¤ÎÅÁÆ»»Õ¡¦À¸¿å·É°ìÏ¯¤µ¤ó¡£
¶âÂô¤òµòÅÀ¤ËÀ¤³¦¤Ë¤½¤Î²»¿§¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£