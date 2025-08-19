チュロストッピングのサンデーも！東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”パンプキンソフトクリーム

東京ディズニーリゾートでは、2025年9月16日(火)から10月31日(金)までの間、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

期間中、東京ディズニーリゾートではハロウィーンならではの秋の味覚、パンプキン味のソフトクリームが2025年も登場します☆

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”パンプキンソフトクリーム

販売期間：2025年9月16日(火)〜2025年10月31日(金)

「ディズニー・ハロウィーン」の食べ歩きスイーツの定番、パンプキン味のソフトクリームが2025年も登場！

濃厚なパンプキンの甘さが楽しめるソフトクリームと、チュロスやポップコーンも一緒に味わえるサンデーの2種類がラインナップされます。

ソフトクリーム（パンプキン）

価格：500円

販売店舗：

東京ディズニーランド：アイスクリームコーン、ラケッティのラクーンサルーン、スクウィーザーズ・トロピカル・ジュースバー

パンプキンのやさしい甘さが口いっぱいに広がるソフトクリーム。

濃厚ながらも、後味はさっぱりとしていて、散策の合間のクールダウンにぴったりです☆

ハロウィーンサンデー（パンプキンソフトクリーム&チュロス）

価格：850円

販売店舗：

東京ディズニーランド：リバティ・ランディング・ダイナー

東京ディズニーシー：サルタンズ・オアシス

濃厚なパンプキンソフトクリームに、ハロウィーン限定の「チュロス（メイプルパンプキン）」とキャラメルポップコーンをトッピング！

様々な食感が楽しめる、食べ応えたっぷりのサンデーです。

ハロウィーン期間にしか味わえない、秋の味覚たっぷりのひんやりスイーツ。

パークを訪れた際は、ぜひ味わってみてくださいね！

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”パンプキンソフトクリームの紹介でした。

