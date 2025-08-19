チュロストッピングのサンデーも！東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”パンプキンソフトクリーム
東京ディズニーリゾートでは、2025年9月16日(火)から10月31日(金)までの間、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
期間中、東京ディズニーリゾートではハロウィーンならではの秋の味覚、パンプキン味のソフトクリームが2025年も登場します☆
東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”パンプキンソフトクリーム
販売期間：2025年9月16日(火)〜2025年10月31日(金)
「ディズニー・ハロウィーン」の食べ歩きスイーツの定番、パンプキン味のソフトクリームが2025年も登場！
濃厚なパンプキンの甘さが楽しめるソフトクリームと、チュロスやポップコーンも一緒に味わえるサンデーの2種類がラインナップされます。
ソフトクリーム（パンプキン）
価格：500円
販売店舗：
東京ディズニーランド：アイスクリームコーン、ラケッティのラクーンサルーン、スクウィーザーズ・トロピカル・ジュースバー
パンプキンのやさしい甘さが口いっぱいに広がるソフトクリーム。
濃厚ながらも、後味はさっぱりとしていて、散策の合間のクールダウンにぴったりです☆
ハロウィーンサンデー（パンプキンソフトクリーム&チュロス）
価格：850円
販売店舗：
東京ディズニーランド：リバティ・ランディング・ダイナー
東京ディズニーシー：サルタンズ・オアシス
濃厚なパンプキンソフトクリームに、ハロウィーン限定の「チュロス（メイプルパンプキン）」とキャラメルポップコーンをトッピング！
様々な食感が楽しめる、食べ応えたっぷりのサンデーです。
ハロウィーン期間にしか味わえない、秋の味覚たっぷりのひんやりスイーツ。
パークを訪れた際は、ぜひ味わってみてくださいね！
東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”パンプキンソフトクリームの紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post チュロストッピングのサンデーも！東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”パンプキンソフトクリーム appeared first on Dtimes.