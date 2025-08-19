サンコーは、「フードウォーマーディッシュ（Dish）」を8月18日に発売した。サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売している。

「THANKO」は日常の困っていることを面白く、役に立つ（便利に解決する）をコンセプトにサンコーが企画した商品。同製品は、料理を最後のひとくちまで温かく保つことができる保温プレートになっている。



「フードウォーマーディッシュ（Dish）」

本体サイズは幅250×奥行295×高さ23（mm）で、卓上に気軽に置ける薄型でコンパクトなサイズ。最大130℃に温まる保温プレートと、熱伝導率が高い付属の専用アルミ皿で、料理をより効率的に保温する。普段使っているお皿や鍋、さらには食品パックやアルミホイルも使えるので、幅広い食事シーンに対応している。IH非対応の鍋などにも対応しており、フライパンや土鍋なども調理後そのまま置けて保温ができる。





保温プレートは80℃〜130℃の範囲で10℃単位で温度を調整可能。操作方法はシンプルなタッチ式。1時間で自動で電源が切れるオートオフ機能付きで、安全性も兼ね備えている。プレート面はガラストップを採用し、汚れてもさっと拭くだけで汚れも簡単に落とせる。





みんなで食べるピザなど、すぐに冷めてしまう。温かさをキープしたまま最後まで美味しく食べたい。そんなシーンにおすすめの「フードウォーマーディッシュ（Dish）」となっている。

［小売価格］8980円（税込）

［発売日］8月18日（月）

サンコー＝https://www.thanko.co.jp