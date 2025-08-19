¡ÚÃæ´ÖÂ®Êó¡Û¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×ÅìÆüËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢»ÃÄê¾å°Ì4¿Í¤òÈ¯É½¡ãÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃæ³ØÀ¸¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/19¡Û¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃæ³ØÀ¸¡É¤ò·è¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×¡£ÅìÆüËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¡ØÅêÉ¼¥µ¥¤¥È powered by ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë17Æü»þÅÀ¤Ç¤ÎÃæ´Ö·ë²Ì¤òÂ®Êó¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯ÅÙ¤Î¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃæ³ØÀ¸¡ÉÅìÆüËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÁ´¸õÊä¼Ô
ÅêÉ¼¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥ß¥¯¥Á¥ã¿³ºº¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ XÅêÉ¼¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ ¥Ú¡¼¥¸±ÜÍ÷¿ô¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ X¥ê¥Ý¥¹¥È¿ô¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ ¼«¸ÊPR¿³ºº¡×¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ°²è¿³ºº¡×¡ÖÁí¹ç¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¡×¤Î7¹àÌÜ¤ÇÌÔÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«Ãæ¡£°Ê²¼¡¢4¹àÌÜ¤ÎÃæ´Ö·ë²Ì¡£
¡ÖXÅêÉ¼¿ô¡×1°Ì¡§ÎÉËÜ°íÅá¤¯¤ó
¡Ö¥Ú¡¼¥¸±ÜÍ÷¿ô¡×1°Ì¡§ÎÓ·î¶õæÆ¤¯¤ó
¡Ö¥ê¥Ý¥¹¥È¿ô¡×1°Ì¡§²¬ÅÄ´õ¤¯¤ó
¡ÖÁí¹ç¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¡×1°Ì¡§¶ÜÀîÔèÅÔ¤¯¤ó
ÅêÉ¼¤Ï¡ÖÅìÆüËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¡ÖÀ¾ÆüËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Î2¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç24Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢4¼¡¿³ºº¤Ø¿Ê¤à¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Îµ»ö¤Ë¤ÆÈ¯É½Í½Äê¡£
¤Ê¤ª¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó2025¡×¤âÆ±»þ³«ºÅÃæ¡£
¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡×¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡ÖÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡×¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¡×¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤Î·»Äï¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜºß½»¤ÎÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð»²²Ã²ÄÇ½¡£Æ±À¤Âå¤ÎÀ¸³è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëSNS¤ä¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿³ºº¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤Ö¡É»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°æ¸¶ÂÙÃÎ¤Ï¡ÖTGC teen¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×¤Ï¡ÖÃæ°ì¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò´Þ¤à¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÁª½Ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¹ç½É¡Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä»£±Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¾Þ¶â50Ëü±ß¡×¡Ö2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëTGC teen¤Ø¤Î½Ð±é¸¢¡×¡Ö¼¡Ç¯ÅÙ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼µ¯ÍÑ¡×¤Ê¤É¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
8·î15Æü¡Á8·î24Æü¡§SNS¿³ºº¡Ê3¼¡¿³ºº¡Ë
9·î4Æü¡Á9·î29Æü¡§SNS¿³ºº¡Ê4¼¡¿³ºº¡Ë
10·î11Æü¡Á11·î30Æü¡§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿³ºº¡Ê5¼¡¿³ºº¡Ë
¢¨¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°HP¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡§https://dc-contest.jp/
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://line.me/ti/p/%40436ubxmj
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
