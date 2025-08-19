2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。ライフ部門の第1位は、こちら！（初公開日 2025/02/22）。

大阪大学卒の美容系インフルエンサー・綾瀬ちいさん（24）。容姿へのコンプレックスから摂食障害となり、醜形恐怖症にも苦しんだが、独自にメイクの研究を重ね、劇的な“垢抜け”に成功。現在は、“かわいい”を目指すすべての人に発信を続けている。

一流企業の内定を辞退…懇親会で感じた社風の“キツさ”

――お部屋で動画を撮られているようですが、家族が入ってきたりしませんか？

綾瀬ちいさん（以降、綾瀬） 親からは、「撮ってる時は“撮影中”って扉に貼ってくれ」って言われます。大声で下から「ご飯できたーー！」って呼ばれたりするんで（笑）。

――ご両親も綾瀬さんの動画を楽しんでいる？

綾瀬 そうですね。内定を断った当時は私自身、かなり情緒不安定になっていて、何にでもキレるような状態になっていたので、親としてもそんな人が家にいるのは嫌じゃないですか（笑）。

そんな中でYouTubeをはじめて穏やかになっていったので、「正社員になってストレスを溜めながら働くより、YouTubeで頑張ってお金も入ってくるならいいんじゃない」と言ってくれています。

――社風が合わず、大企業からの内定を辞退したということでしたが、どんな“社風”にキツさを感じた？

綾瀬 私は事務職で内定をもらったんですけど、女の子ばっかりだったんですね。逆に総合職はほとんど男の子で、将来的にはかなりの年収になるんです。

で、私はお酒が飲めないんですけど、飲み会がかなりある会社で、新卒入社の懇親会も開かれまして。そこで、女性の同期たちが男の子たちを立てるような振る舞いをしていて。



小学生時代から容姿コンプレックスに苦しんでいた（写真＝本人提供）

彼氏のいる子が当たり前のように「この会社の人と結婚するわ」と言っていて…

――食べ物を取り分けるとかお酌とか？

綾瀬 それもですし、スポーツ自慢みたいな男子たちの会話をひたすら「すごーい」ってヨイショする、みたいな。

で、彼氏のいる子が当たり前のように、「今の彼と結婚なんかするわけないじゃん。絶対、この会社の人と結婚するわ」と言っているのを聞いて、自分の価値観とあまりにかけ離れた世界がショック過ぎて、わーっとじんましんが出て首が腫れ上がってしまったんです。

――その世界はルッキズムもキツかったですか。

綾瀬 それこそ事務職は「顔採用」って言われてました。そのかわり仕事はめちゃくちゃ楽らしくって。でも、男性社員を立てなくちゃいけないことまでは自分もわかってなかったですね。それってもう、“喜び組”ですよね。

で、飲み会の後日、家庭教師のバイトで会った生徒の子から、「首、真っ赤だけどここに来ていい人？」って言われて（笑）。誰が見てもおかしかったんで、ドクターストップとなって内定を辞退したんです。

「SNSのキラキラな部分に踊らされてた」一流企業への就職を希望した理由

――ちなみに、大学では何を学ばれていたんですか。

綾瀬 私は文学部だったんですけど、卒業論文は女流作家の岡本かの子について書きました。

――芸術家・岡本太郎のお母さんですよね。岡本かの子のどういうところに惹かれた？

綾瀬 女子校に通うと、強い女に憧れるんですよ（笑）。男性にも負けない、バリバリやってる女性なんで、好きです。あと、私はおもろい女になりたかったので、言葉に磨きをかける意味でも文学部を選びました。

――内定先の世界観とはかなり違うような。

綾瀬 そうですね。あと、私の出身校の阪大って、“陰キャ大学”みたいに言われてて。表面上のコミュ力はあるんですけど、どっちかっていうと内向的な人が多いというか。

逆に、関関同立とかMARCHといった私学出身者は外向的な子が多いし、私生活の話もちょっと違うっていうか。それはもう学歴じゃなく風土だと思いますし、そこで踏んできた過程の違いは大きいのかなって。

――一方で、一流企業に内定をもらえたことは自信になった？

綾瀬 就職難易度がめちゃくちゃ高い企業かつ、「顔採用」と言われる事務職で内定をもらえたことで、自分はかわいくなれたし、そこそこ優秀だったんだと思ったら、それがゴールになってしまったんですよね。

都会のタワマンでおしゃれなライフスタイルを送るみたいな、SNSのキラキラな部分に踊らされてたんだなと、今は思います。

内定辞退をきっかけに情緒不安定に

――そこからYouTubeを始めた経緯は？

綾瀬 高校時代は摂食障害と醜形恐怖症でしたけど、内定辞退をきっかけに第三の精神疾患というか、情緒不安定になってしまって。

最初のうちはとにかく何にでもキレていて、梅田で友だちが「ぶつかりおじさん」に遭遇した時も私がめっちゃキレて、「お前、謝れよ！」って追いかけ回したりしていました。

でも、そのうちに家から全然出られなくなってしまったのと、将来的には本を出したり、自分の考えを発信したい気持ちもあり、YouTuberやるか、と腹を据えました。

――容姿へのコンプレックスがあった中で、顔を出して発信することに不安はなかった？

綾瀬 それこそ、自分の顔をさらして「ブス」とか言われたらほんまに耐えられないと思って4年ぐらい温めていたんですけど、就職先もなくなったので、えいやっとはじめちゃった感じです。

「精神的に不安定な時はメイクが濃くなりやすい」YouTubeでメイク動画を発信しているが…

――メイク動画を発信している綾瀬さんでも、メイクが嫌になる日もある？

綾瀬 めっちゃありますよ。外に出る時は自分の中で合格点の顔じゃないと外に出られないので、面倒な日は外に出ません（笑）。

――宅配便を受け取るくらいならすっぴんでもOK？

綾瀬 めっちゃ顔を下げながら、「ありがとうございます、ありがとうございます」って言ってすぐ家に入ります（笑）。

――半年前の動画と今では、またメイクの雰囲気が違いますよね。

綾瀬 それで言うと、精神的に不安定な時はメイクが濃くなりやすいですね。私だけじゃなくて、わりと皆そうだと思います。

「ルッキズム反対だけど、私のような人間が一番こだわってる」外見至上主義に思うこと

――外見至上主義に対して思うことは？

綾瀬 私自身は苦しんできた側なんで、ルッキズム反対なんですけど。でも、やっぱりアイドルは好きだし、きれいな女の人が好きなんです。

だから、逆に言ったらルッキズムというのは、ルッキズムに苦しんできた人が促進してると思っていて、私のような人間が一番こだわってるんですよ。

――もともと容姿が整っている人は、悩みやこだわりを持ちにくいと。

綾瀬 容姿端麗で生まれてきて、顔で悩んだことのない人ほど、「人間、顔じゃない」って言う、みたいな。

――その人たちは本気でそう思っているんですよね。

綾瀬 平気で、「顔なんて気にすることないし、ちいちゃんだって十分かわいいじゃん」みたいに言うんですよ。私も、「人は顔では測れない」と思いつつも、一方で、「それは綺麗事だよね」とも思っていて。

それこそ、うちのお母さんはメイクも要らないくらい目鼻立ちがきれいなんで、それには憧れますけど、やっぱり自分がいろいろ悩んできたからこそできる発信があるし、自分のアイデンティティは、悩みあってのものだと思ってます。

「自分も頑張ればできるとは思うけど…」“垢抜け”に成功したけど“モテ”にはこだわらないワケ

――美容について発信していると、「モテたいからやってるんだろ」みたいに言われることはないですか。

綾瀬 言われないですね。「風呂キャンセル」とか、どう見てもモテを狙ってないチャンネルなんで（笑）。

モテるためのメイクや言動がどんなものかは、わかるんです。大学でも、男の子に上手に頼ったり愛想よくしている子がモテてたから、自分も頑張ればできるとは思ってて。でも、“垢抜け”も自分のためにやってるだけだし、どんなに外見が変わっても、私はやっぱり中身のおもろさを捨てたくないんです（笑）。

――動画を発信してみて驚いたことは？

綾瀬 容姿についてここまであけっぴろげに悩んでた人って自分の周りにはほとんどいなかったのでずっと孤独だったんですけど、同じ悩みを持つ人がこんなにいたんだ、と知れたことですね。

皆と元気に写真も撮ってたけど、私はほんまにそれが嫌だったんで、そういう思いを共有できる人がいたことがすごく嬉しいです。

――改めて今、ご自身の容姿コンプレックスにどのように向き合っていますか。

綾瀬 キリがない、と思うことにしています（笑）。たとえば、小顔になるためにめっちゃお金貯めて理想の中顔面がめっちゃ短い顔になったとして、それで満たされるかは人によってさまざまだと思うんです。

私もできるならいろんな整形もしてみたいですけど、そんなお金も環境もありません。とはいえ、それが叶わなくても、今ハッピーだわ、と思えるレベルにはもうなってるかなと思ってて。

また新たなコンプレックスも生まれてますけど、お互いに尊重できるような人間関係が築けていて、それだけでもう、すごい幸せだなって思ってます。

