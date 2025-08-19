東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「ニューヨーク・デリ」で提供される「スペシャルセット」を紹介していきます。

東京ディズニーシー／ニューヨーク・デリ“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット

価格：1,530円

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーシー「ニューヨーク・デリ」

スペシャルサンド（スパイシーチキン＆パンプキングラタン）フレンチフライポテトソフトドリンクのチョイス

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「ニューヨーク・デリ」で販売される「スペシャルセット」

紫色のパンで、パンプキングラタンとスパイシーなチキンをサンドした、ハロウィーン感満載のセットです。

パンプキンの甘さとチキンのほどよいスパイス感が絶妙にマッチ。

ボリュームもたっぷりです。

ミッキー＆フレンズのかわいいパッケージも必見！

東京ディズニーシー／ニューヨーク・デリ“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセットの紹介でした。

