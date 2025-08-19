かわいいパッケージも必見！東京ディズニーシー／ニューヨーク・デリ“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「ニューヨーク・デリ」で提供される「スペシャルセット」を紹介していきます。
東京ディズニーシー／ニューヨーク・デリ“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット
価格：1,530円
発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日
販売店舗：東京ディズニーシー「ニューヨーク・デリ」スペシャルサンド（スパイシーチキン＆パンプキングラタン）フレンチフライポテトソフトドリンクのチョイス
今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「ニューヨーク・デリ」で販売される「スペシャルセット」
紫色のパンで、パンプキングラタンとスパイシーなチキンをサンドした、ハロウィーン感満載のセットです。
パンプキンの甘さとチキンのほどよいスパイス感が絶妙にマッチ。
ボリュームもたっぷりです。
ミッキー＆フレンズのかわいいパッケージも必見！
東京ディズニーシー／ニューヨーク・デリ“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセットの紹介でした。
